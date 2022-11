Autohoolduseks tuleb varuda varasemast rohkem raha

Tänavu auto korralisse hooldusesse viinud inimesed on kogenud, et nagu peaaegu kõiki muid valdkondi, on ka autoteenindusi tabanud hinnatõus.

Amserv Auto, mis hooldab Toyota, Lexuse, Opeli ja Chevrolet' autosid, muutis töötunni hinda viimati pool aastat tagasi ja viimase aastaga on hinnad tõusnud umbes 15 protsenti.

Ettevõtte järelteeninduse juht Mairo Romandi rääkis ERR-ile, et näiteks Toyota RAV4 hübriidi esimese viie aasta keskmine korralise hoolduse hind on 250 eurot ja Corolla 1,8 hübriidil 243 eurot koos käibemaksuga.

"Hinnad on tõusnud terves autosektoris," tõdes Romandi, kelle sõnul jälgivad nad järjepidavalt ka konkurentide tegemisi.

Hyundai, Seati, Suzuki ja Citroeni sõidukite hooldusega tegeleva AS-i Topauto järelteeninduse juht Aivar Kägu ütles, et ka nende juures on hoolduse hind kasvanud, sest kallinenud on nii töötunni hind kui ka varuosad.

"Kui selle aasta plaanis vaatame, siis arvan, et kümme protsenti küll," sõnas ta hinnatõusu kohta ja märkis, et mitteoriginaalvaruosade hinnatõus on olnud orginaalosade omast suuremgi.

Keskmine autohoolduse hind oli Käo sõnul varem 300-400 euro vahel ja on nüüdseks sellest kümne protsendi võrra kõrgemaks kerkinud, kuid samas on keskmist tema sõnul raske välja tuua, sest mida vanemaks saab auto, seda kallim on selle hooldus - väljavahetamist vajavate osade hulk kasvab.

Forss ei ole margiesindus, kuid pakub Volkswageni, Audi, Škoda ja Seati remont ja hooldust ning toob ka ise varuosi maale.

Forsi töökoja juhataja Tanel Nõmm ütles, et nemad on tõstnud tunnihinda, sest kõik hinnad on tõusnud ja kulud kasvanud, kuid hinnatõus jääb pigem alla kümne protsendi. Nõmme sõnul on tänavu hinda kergitanud ilmselt kõik autoteenindused.

"Meil oli kaks aastat hind puutumata," lisas ta. "Kui tunnihinnale tuleb kolm või viis eurot otsa, pole see isegi kümneprotsendiline tõus."

Mõne varuosa ooteaeg võib väga pikaks venida

Topauto esindaja sõnul ei ole autohoolduse poole pealt tarneprobleeme ette tulnud. Küll aga on mure keretööde puhul, milleks vajalike detailide tarneajad on pikenenud.

"Mõningaid varuosi oleme oodanud viis kuud," tõi Kägu välja.

Seejuures ei ole näha, et varuosade kättesaadavus oleks paranenud, ehkki Käo sõnul loodab ta, et olukord vähemasti hullemaks ei lähe.

Keretöödeks on võimalik ka kasutatud varuosi otsida, aga Kägu märkis, et mõni klient soovib just originaalvaruosi ja kannatab pika ooteaja ära, sõites seni mõlkis autoga.

Forss keretöödega ei tegele, kuid Nõmme sõnul toovad nad varuosi maale ja müüvad nii originaalvaruosi kui ka soodsamaid analooge. Tema kogemuse põhjal ei ole suuri tarneraskusi olnud ja praeguseks on olukord paranenud.

"Kui räägime näiteks mingitest konkreetsetest eelsüüteküünaldest, siis see on toode, mida toodab ettevõte, kes toodab seda põhimõtteliselt kõigile brändidele. Puudu on näiteks konkreetselt mingile mudelile sobivad küünlad. See pole levinud probleem, kõigil teistel on olemas, aga ühele mudelile pole pakkuda mingil ajahetkel," kirjeldas ta ette tulevaid viivitusi ja kinnitas, et laias laastus tulevad kõik tooted siiski normaalse tarneajaga.

Autoteeninduste kinnitusel on kliendid hinnatõusu mõistvalt suhtunud. Alati on neid, kes teenuseid kalliks peavad, kuid enamik inimesi saab aru, et kõik hinnad tõusevad.

"Kogu energiapool on nii kõvasti kasvanud, et tunnihinna tõus on paratamatu. Vastasel juhul ei suudaks me hakkama saada ja ka kliendid saavad sellest aru," tõdes Topauto järelteeninduse juht.