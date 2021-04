EKRE taotleb taasterahastu muudatustes Suurbritannia naasmist EL-i

Rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare (KE) hinnangul on ettepanekud hästi grupeeritavad ning jaanipäevaks on võimalik taasterahastu pakett riigikogus vastu võtta.

Savisaar rääkis ERR-ile, et EKRE esitatud 765 muudatusettepaneku läbi arutamine ei tähenda, et sel istungjärgul jääb taasterahastu heaks kiitmata.

"See ei tähenda kindlasti seda. Komisjonis ma arvan, et see arutelu väga palju aega ei võta, sest muudatused on üsna grupeeritavad ja ühetüübilised," ütles Savisaar.

"Me oleme seda arutelu planeerinud 3. maile. Kui me sellega saame ühele poole, siis 5. mail saab riigikogu alustada seda menetlust ja meil on istungeid piisavalt. Siis me lihtsalt ühe kuu jooksul muud seadust ei menetle, vaid menetleme jaanipäevani seda eelnõud ja jõuame ta ilusti vastu võtta," rääkis Savisaar.

"Ma usun, et Eesti rahvas ei pea selle pärast kannatama, et mingisugune paremäärmuslaste partei tegi sellised jaburad ettepanekud ja rahastuse asemel tahab rääkida burkadest ja halal tapmisest," lausus Savisaar.

Savisaar ütles, et EKRE fraktsiooniga mingist kompromissist juttu ei ole olnud ning EKRE liikmed ei ole ka selgitanud, mis on taasterahastu blokeerimise eesmärk.

EKRE muudatusettepanekud

EKRE esitatud üle 500 muudatusettepanekus tahetakse täiendada jõustumist mõne riigi Euroopa Liitu astumisega. Sisu järgi sooviks EKRE, et otsus jõustuks juhul, kui näiteks Norra, Ühendkuningriik ja Vatikan astuvad Euroopa Liidu liikmeks.

Näide EKRE esitatud muudatusettepanekust:

"Eelnou teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Kiita heaks Euroopa Liidu Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroapa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk l —10), millega antakse Euroopa Komisjonile volitus võtta Euroopa Liidu nimel laenu

Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamiseks ning lisatakse Euroopa Liidu eelarve uue tuluallikana ringlusesse võtmata plastpakendi jäätmete koguse põhine omavahend. Otsus jõustub juhul, kui Norra, Ühendkuningriik ja Vatikan astuvad Euroopa Liidu liikmeks." Selgitus: Norra, Ühendkuningriigi ja Vatikani osaluseta ei hakka otsus tööle."

Erinevates muudatusettepanekutes on ära toodud veel erinevate riikide kombinatsioone, kelle osaluseta taasterahastu otsust tööle ei peaks hakkama.

Sadakond muudatusettepanekut on Savisaare sõnul sellised, kus seotakse jõustumine sellega, et kui mõni riigimaantee läbib mõnda omavalitsust, siis see omavalitsus peab samuti selle seaduse heaks kiitma.

Näide EKRE esitatud muudatusettepanekust:

"Teha eelnõus järgmine muudatus: Eelnõu lõppu lisatakse lause: "Kohalikus omavalitsuses, mida läbib riigimaantee nr 17, otsustab Euroopa Liidu Nõukogu otsuse kehtivuse kohaliku omavalitsuse volikogu." Selgitus: Kuna Euroopa Liidu omavahendite süsteem mõjutab suurel hulgal inimesi ja kogukondi, on põhjendatud selle heakskiitmisel otsustusõiguse andmine laiemale ringile."

Teine sadakond muudatusettepanekut on veel sellised, kus pakutakse taasterahastu paketi jõustumiseks välja erinevaid kuupäevi.

Umbes 70 muudatusettepanekut on Savisaare sõnul sõnastuse täpsustused või deklaratsioonid, et üldse mitte taasterahastuga tegeleda ja selle asemel võiks otsuse sisu olla, et Eestis keelata halal tapmine või burka kandmine.

Samuti näeb üks muudatusettepanek ette 2014. aastal sõlmitud Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingust välja astumist. Veel soovitakse muudatusettepanekutes metsavendade tunnustamist ja presidendi otsevalmiste kehtestamist.

Samuti on muudatusettepanekuid, mille sõnastuses protesteeritakse Euroopa Liidu liikmesriikide nimel laenu võtmise vastu ning Euroopa Liidu föderaliseerumise vastu.

Kõiki riigikogu lehele pandud taasterahastu eelnõule tehtud muudatusettepanekuid on võimalik lugeda siit.

Savisaar: EKRE seab ohtu Eesti arengu ja heaolu

"EKRE peamine poliitiline missioon on Eestiga Euroopa Liidust välja astumine. Sellest tulenevalt on täiesti arusaadav, miks nad ei soovi vastu võtta ühtegi senti, mida Euroopa Liit Eestile pakub majanduse elavdamiseks ning Eesti inimeste elujärje parandamiseks. Inimesed peavad aga teadma, et selliselt tegutsedes soovitakse Eesti ilma jätta 1,5 miljardi euro suurusest taasterahastust, mis võib kaasa tuua sotsiaalmajandusliku katastroofi kõige haavatavamates piirkondades, nagu on näiteks Ida-Virumaa," ütles Savisaar ERR-ile.

Savisaare sõnul parandab lisaraha oluliselt Eesti võimalusi ehitada Ida-Virumaal üles uus, teadusele ja innovatsioonile tuginev majandusmudel, mis oleks eeskujuks tervele Euroopale.

"Samuti aitab EL-i poolne tugi kaasa tasakaalustatud regionaalsele arengule kõikjal Eestis. Kurb, et tähelepanuvajaduse küüsis vaevlev EKRE, kes eelmises valitsuses oli selle rahastu saamise üks eestvedajaid, seab oma läbimõtlemata ettepanekutega ohtu terve Eesti arengu ja inimeste heaolu," lausus Savisaar.