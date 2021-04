Valitsus valmistab ette KredExi ja EAS-i liitmist

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles ERR-ile, et plaanis on palgata projektijuht, et teeb esmalt sisulise analüüsi. "Sisulise analüüsi järgi tuleb välja see vorm. Kas tehakse peale üks katus ja pannakse sinna alla midagi kokku. Me vaatame sinna sisse, et milline on see sisuline kattuvus, kuidas saaks seda organiseerida ka ümber. See on ka natuke nende asutuste raputamine. Tolm maha ja kuidas nad paremini tööle saada," ütles Aab.

"Laias plaanis EAS-il on rohkem toetusi ja KredExil on laenud, käendused, aga kortermajade puhul ka toetused. Nii, et ega nad väga erinevad ka ei ole. Profiil on natuke erinev, aga võib-olla annab meetmeid ja tegevusi kujundada nii, et nad oleksid universaalsemad ja mitte nii jäigad ja mitte nii väikesed," rääkis Aab.

Aabi sõnul saab dubleerimised eemaldada, töö kvaliteet tõuseb ja kulub vähem raha.

"Ma arvan, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister lähemate kuude jooksul selle ettepanekuga tuleb. Seda ei saa teha üleöö, kindlasti kulub selleks aega, aga kindlasti ei kulu selleks aastaid," ütles Aab veel.

KredExi ja EAS-i liitmise kavast rääkis sel nädalal valitsuse pressikonverentsil ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kes ütles, et kahe asutuse konsolideerimine panustaks sellesse, et see teenus, mida ettevõtlussektor saab, oleks parem, klaarim ja läbipaistvalt juhitud.