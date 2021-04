Pangakelmid on inimestelt välja petnud üle miljoni euro

Eesti inimesed on jätkuvalt hädas pangakelmidega, kes usalduslikkust ära kasutades petavad neilt välja raha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erinevatel ettekäänetel petetakse välja pangaparoole ja seejärel tühjendatakse arved.

Aprillikuust on politseil teatada ka kahest sellisest juhtumist, kus raha liikumine õnnestus tänu petta saanud inimeste kiirele teavitamisele peatada, kuid tavaliselt nii hästi ei lähe.

"Neid juhtumeid on kahetsusväärselt palju - viimase üheksa kuu jooksul on neid juhtumeid olnud peaaegu 300 ja kahju ulatub miljoni euroni," tõdes Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse.

"Ei pank ega politsei ega ükski muu asutus ei küsi telefoni teel isiklikke andmeid: on see siis mobiil-ID on see siis kaardi PIN1 või PIN2, ei küsita ka isikukoode. Selliseid asju mitte kunagi ükski asutus ei küsi. Kui selliseid asju telefoni teel küsitakse, siis inimene ei tohi mitte mingil juhul neid välja anda," selgitas Juuse, kuidas inimesed peaksid aru saama, et helistaja on pettur.