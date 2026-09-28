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Rootsi parlamendi spiikrina jätkab mõõdukas Andreas Norlén

Välismaa
Andreas Norlén
Andreas Norlén Autor/allikas: SCANPIX/EPA/JONAS EKSTROMER
Välismaa

Esmaspäeval esimest korda pärast valimisi kogunenud Rootsi rahvasaadikud valisid Mõõduka Koonderakonna liikme Andreas Norléni tagasi parlamendi spiikriks. Seega jäi parlamendi spiikri koht parembloki kätte, mis jäi viimastel valimistel napilt alla vasakpoolsele blokile.

Norlén on olnud parlamendi esimees alates 2018. aastast.

Enne hääletust teatas ka Vasakpartei ootamatult, et hääletab Norléni poolt. See pani suurima erakonna, sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni juba ette teatama, et ta ei kavatse üritada Rootsile uut valitsust moodustada.

"Praeguses olukorras selleks eeldusi ei ole," ütles Andersson pressikonverentsil enne parlamendi istungi algust.

Anderssoni sõnul tähendab Vasakpartei tegevus seda, et parlamenti on tekkinud uus liit Vasakpartei ja Mõõduka Koonderakonna vahel.

Sotsiaaldemokraadid pakkusid spiikriks Johanna Haraldssoni, keda toetas ka Keskerakond. Tema valiti esimeseks asespiikriks.

Anderssoni sõnul tuleks nüüd valitsuse moodustamiseks nimetada uus inimene. Tema hinnangul oleks kõige loomulikum, kui ülesande saaks kas Vasakpartei või Mõõduka Koonderakonna esindaja.

Vasakpartei esimees Nooshi Dadgostar lükkas tagasi Anderssoni seisukoha, et tema erakond oleks libisenud mõõdukate leeri.

Lehe hinnangul nähti Vasakpartei otsust vastulöögina sellele, et sotsiaaldemokraadid olid pidanud valitsuse moodustamise üle läbirääkimisi roheliste ja Keskerakonnaga, jättes Vasakpartei kõrvale.

Vasakpartei aseesimees Ida Gabrielsson ütles pühapäeval Rootsi rahvusringhäälingule SVT antud usutluses, et erakond soovib parlamendile stabiilsust. Tema sõnul on Norlénil vajalik kogemus ja võime olla objektiivne.

"Valitsuse moodustamine võib võtta kaua aega. Vajame parlamendis stabiilsust ja kindlat tugipunkti. Seepärast annamegi oma hääle Andreas Norlénile," ütles Gabrielsson.

Ta ütles, et Vasakpartei soovib endiselt näha Anderssoni peaministrina, kuid peab Norléni õigeks inimeseks valitsuskõnelusi edasi viima. Tema sõnul ei oleks sotsiaaldemokraadist spiiker sama erapooletu.

Valitsuse moodustamine tõotab tulla keeruline, sest valimistulemus oli äärmiselt tasavägine. Punaroheliste ja Keskerakonna opositsiooniblokk sai parlamenti 176 kohta ning paremblokk 173 kohta.

Spiiker saab parlamendile uut peaministrit esitada kõige varem teisipäeval.

Vasakpartei valimispettuse skandaaliga seostatud saadik Mohamed Abdukardir Ali esitas enne parlamendi avaistungit spiikrile taotluse end kaheks nädalaks oma ülesannetest vabastada. Ta rõhutas, et taotlus ei tähenda parlamendikohast loobumist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

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