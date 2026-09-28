ASML-i juht: tehisintellekti buum on alles suurema revolutsiooni algus

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hollandi tehnoloogiafirma ASML edu tõestab, et uued lahendused ei pea alati sündima Silicon Valley's. ASML-i edu põhineb aastakümnete pikkusel investeerimisel ning ettevõtte tegevjuht eeldab, et praegune tehisintellekti buum võib olla alles suurema tehnoloogilise muutuse algus.

ASML-il on monopol kõige kaasaegsemate litograafiaseadmete turul. Need seadmed on hädavajalikud kõige võimekamate tehisintellekti kiipide tootmiseks.

Firma peakorter asub Hollandis 47 000 elanikuga Veldhovenis ning ettevõte annab tööd ligi poolele linna elanikkonnast. Euroopa kõige väärtuslikuma firma eesotsas on prantslasest füüsik Christophe Fouquet, kes selgitab ASML-i peakontori tagasihoidlikus koosolekuruumis 42-aastase ettevõtte edu põhjuseid.

Fouquet selgitab ajalehele Financial Times, et ASML-i koostööl põhinev ärimudel erineb Ameerika ettevõtete agressiivsest lähenemisest.

"Kui peaksin selle (edu) kokku võtma, siis on see suuresti tähendanud äärmiselt tihedat koostööd kogu ökosüsteemiga, kuhu kuuluvad nii meie kliendid kui ka tarneahel," ütles Fouquet.

"Arvan, et suur osa maailmast on pidanud järele jõudma arusaamale, kui kriitiliseks on mõned ettevõtted kogu majanduse tuleviku jaoks muutunud," ütleb Fouquet, viidates ettevõtte aktsiahinna 88-protsendilisele tõusule viimase aasta jooksul ja selle 591 miljardi euro suurusele turuväärtusele.

Ta selgitas, et investorid vaimustusid kõigepealt Nvidia kiipide disainist, seejärel mõisteti, kui oluline on Taiwani ettevõte TSMC nende kiipide tootmisel.

"Ja siis nad hakkasid mõtlema. Kuidas TSMC neid kiipe valmistab?" Nad said teada, et kasutatakse EUV-litograafiaseadmeid ning äkitselt taipasid kõik, et on vaid üks ettevõte, ASML, mis neid masinaid toodab," rääkis Fouquet.

Ta tõi välja, et firma kasum kasvab koos kogu sektori kasumiga. Tagamaks, et ASML jääks ainsaks tarnijaks, ei kavatse firma oma positsiooni kuritarvitada ega ajada rangelt taga ainult kasumimarginaale.

"See küsimus kerkib üles iga päev. Kuid asi pole rahas, selles peitubki asja võlu. Kui saaksin käia välja paar miljardit ja suurendada tootmisvõimsust 20 protsendi võrra, siis ma seda ka teeksin. Kuid tarneahela tõttu on olukord palju keerulisem," ütles Fouquet.

ASML-i EUV-seade koosneb enam kui 100 000 osast, mida tarnivad 200 põhitarnijat ja kokku umbes 2000 ettevõtet. ASML ei ürita kõike ise valmistada, vaid kasutab iga komponendi puhul oma ala maailma parimate ettevõtete abi. Näiteks tellitakse optikat Saksa firmalt Zeiss ja lasereid teiselt Saksa firmalt Trumpf.

See on aidanud ettevõttel lahendada probleeme, millega konkurendid, eelkõige Jaapani kontsernid Nikon ja Canon, pole toime tulnud, mistõttu on viimased jäänud pidama eelmise põlvkonna sügava ultraviolettkiirguse (DUV) tehnoloogia juurde.

"Selle teostamiseks vajasime tõepoolest maailma parimaid kaubamärke. Võin kinnitada, kui oleksime võtnud endale ülesandeks teha kogu EUV-ga seonduva ise, poleks meil see mingil juhul õnnestunud," ütles Fouquet.

Samal ajal muudab selline tarneahel tootmise kiire suurendamise väga keeruliseks. Kui tarnijad on aeg-ajalt raskustesse sattunud, on ASML need siiski ära ostnud, näiteks omandas ettevõte 2013. aastal laseritootja Cymeri.

ASML-i jaoks on suur probleem USA surve piirata kõrgtehnoloogiliste seadmete müüki Hiinasse. Fouquet hoiatab, et liiga ranged ekspordipiirangud võivad anda vastupidise tulemuse, Hiina võib hakata veelgi kiiremini arendama omaenda kiibitehnoloogiat.

Ta tunnistas, et turud on tehisintellekti buumi tõttu ärevil. Samas leiab Fouquet, et tehisintellekti revolutsioon on alles algusjärgus.

"Usun, et tehisintellekti mõju ühiskonnale ja tööstusele avaldub täielikult alles 10–15 aasta jooksul. Praegu näeme alles jäämäe tippu," ütles Fouquet.