Euroopa Liit ja Suurbritannia lubasid viirusest vaevatud Indiale kiiret abi

"Ehmunud India epidemioloogilisest olukorrast, oleme valmis abi saatma," ütles Von der Leyen Twitteris.

"EL koondab ressursse, et reageerida kiirelt India EL-i kodanikukaitse mehhanismi kaudu esitatud abipalvele."

Kodanikukaitse mehhanism võimaldab Euroopa Liidu riikidel hädaolukorras abitegevust koordineerida.

EL-i humanitaarabi volinik Jaknez Lenarcic kinnitas, et liikmesriikidega on koordineeritud juba hapniku ja meditsiinitarvikute saatmine.

Saksa kantsler Angela Merkel ütles pühapäeval, et Saksa valitsus valmistub saatma Indiale erakorralist abi.

Pole täpselt teada, mida EL-i suurim majandus Saksamaa Indiale saatmas on, kuid ajakiri Der Spiegel kinnitas, et riigi relvajõud said palve aidata koondada hapnikuvarusid.

Suurbritannia saadab Indiale elutähtsat meditsiinivarustust

Suurbritannia teatas pühapäeval, et saadab Indiale olulist meditsiinivarustust, sealhulgas hingamisaparaate ja hapniku kontsentraatoreid.

India ägab rekordiliste uute nakkusjuhtude ja viirusesurmade all ning London saadab vastuseks India abipalvele New Delhisse üle 600 ühiku erinevat meditsiinivarustust. Peaminister Boris Johnson lubas, et Suurbritannia teeb India aitamiseks "kõik, mis võimalik".

"Seisame kõrvuti Indiaga sõbra ja partnerina sel äärmiselt murettekitaval ajal võitluses COVID-19 vastu," ütles Johnson oma avalduses.

"Elutähtis meditsiinivarustus, sealhulgas sajad hapniku kontsentraatorid ja hingamisaparaadid, on teel Suurbritanniast Indiasse, et aidata ennetada sellest kohutavast viirusest põhjustatud inimelude kaotust."

"Jätkame sel keerulisel ajal tihedat koostööd India valitsusega ning tahan veenduda, et Suurbritannia teeb kõik, mis võimalik, et aidata rahvusvahelist kogukonda üleilmses viirusevastases võitluses."

Johnson pidanuks sõitma pühapäeval Indiasse kolmepäevasele visiidile, kuid praeguseks on külastus edasi lükatud.

Abisaadetist rahastav välisministeerium ütles, et esimene saadetis asub Ühendkuningriigist teele pühapäeval ning jõuab New Delhisse teisipäeva varahommikul. Järgmisel nädalal läheb Indiasse veel mitu abisaadetist.

Kokku saadab Suurbritannia Indiale üheksa lennukonteinerit varustust, sealhulgas 495 hapniku kontsentraatorit, 120 mitteinvasiivset hingamisaparaati ning 20 manuaalset juhitavat hingamisaparaati, kinnitas välisministeerium.

"Suurbritannia teeb India valitsusega tihedat koostööd, et teada saada, millist abi lähipäevadel veel võimalik pakkuda on," öeldi avalduses.

India tervishoiusüsteem püüab nakkuste plahvatusliku kasvuga toime tulla, kuid puudus on nii hapnikust kui ravimitest ning patsientide pered paluvad sotsiaalmeedia kaudu abi.

Indias tuvastati viimase ööpäeva jooksul 349 691 uut nakkusjuhtu ning viiruse tagajärjel suri 2767 inimest, mis on kõrgeim arv alates pandeemia algusest.