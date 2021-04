Iirimaa lubab AstraZeneca ja J&J vaktsiini kasutada üle 50-aastastel

Siiani oli Johnson & Johnsoni Jansseni vaktsiini kasutamine Iirimaal peatatud ning AstraZeneca vaktsiini süstiti vaid üle 60-aastastele inimestele. Mõlema otsuse taga olid teated võimalikest trombide tekkest seoses nende vaktsiinidega, vahendas Reuters.

Peaminister Micheal Martin ütles teisipäeval, et riik liigub üldiselt oma vaktsineerimiseesmärgi täitmisega graafikus. Valitsuse eesmärk on see, et juuni lõpuks oleks koroonaviiruse vastu vaktsineeritud 80 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.