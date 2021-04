Lääs kasutab India aitamiseks õhutransporti

Indiasse on alanud erakorraline meditsiinivarustuse õhutransport. Lääneriigid pakuvad Delhile abi, et riik tuleks toime koroonaviiruse epideemia teise lainega.

Delhi teatas laupäeval, et riigis nakatus viirusega rekordilised 349 000 inimest. Suri 2700 inimest.

Indias on viiruse pärast surnud kokku 190 000 inimest. Ekspertide hinnangul on surmade arv siiski palju suurem.

"Delhi palus riikidel avalikult abi, riigi haiglasüsteem on üle koormatud. Patsiendid surevad väljaspool haiglaid, järjekordades," teatas The Financial Times.

Suurbritannia, USA ja Euroopa Liit lubasid pühapäeval, et aitavad Indial lahendada hädaabivarustuse puudujääke. Suurbritannia lubas saata Indiasse saata sadu hapnikutankereid.

"Jätkame India täiendavat toetamist, kooskõlastame oma tegevust ka India valitsusega," ütles Suurbritannia välisminister Dominic Raab.

"USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan pakkus meditsiinitarvete ja rahaliste vahendite suunamist Indiasse. Samuti lubas Sullivan pakkuda tuge, et India saaks arendada oma vaktsiinitootmist," teatas Valge Maja.

USA teatas, et saadab Indiasse ka rahvatervise ekspertide meeskonna.

Euroopa Liidu kriisireguleerimisvolinik Janez Lenarcici sõnul koordineerib EL Indiaga, et aidata riiki ravimivarudega.

India peaministrit Narendra Modit ja tema valitsust kritiseeritakse teravalt, et nad ei valmistanud riigi tervishoiusüsteeme ette koroonaviiruse teiseks laineks.

Modi sõnul valitsus siiski valmistus uueks viiruse laineks.

"Pärast esimese laine võitlust oli riik täis enesekindlust, kuid uus laine on rahvast raputanud," teatas Modi.

Carnegie India mõttekoja direktori Rudra Chaundri sõnul on õhutranspordi rakendamine India ajaloos esmakordne.

"Sellises hädaolukorras on hapnikutankidega India baasidesse maanduvad lennukid üsna enneolematud. Fakt on see, et riigis on olnud probleem avaliku halduse planeerimisega," ütles Chaundri.

India vaktsiinitootjad ja analüütikud süüdistavad ka USA, kuna Washington piiras vaktsiinitootmises kasutatavate toorainete eksporti.