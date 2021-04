Pärnus käib jõepõhja uurimine Rail Balticu raudteesilla tarbeks

Uuringud on tarvilikud Rail Balticu uue Papiniidu raudteesilla vundamendi projekteerimiseks. Geotehnilise uuringu jaoks tehakse Pärnu jõe põhja kaks puurauku, et välja selgitada jõe aluspõhja geotehnilised omadused.

Jõepõhja uuringud toimuvad raudteesillalt, mitte jõelt, nagu võiks eeldada.

"Kuna siin on keeruline teha ja Eestis puudub ka konkreetne tehnika, et teha seda tööd veepinnalt. Lahendusena on leitud teha seda olemasolevalt vanalt raudteesillalt, kus on viidud hülsid alla jõepõhja ja läbi selle käib puursüdamik üles-alla," selgitas RB Rail projektijuht Kaur Laansalu.

Töid teostab projekteerija alltöövõtja. Projekteerija on Obermeyer Planen+Beraten ja Prointec, üks Hispaania ja teine Saksamaa ettevõte. Nad töötavad konsortsiumina ja tegemist on nende Hispaania alltöövõtjaga.

"Uuringutulemused tulevad siin paari kuu jooksul loodetavasti ja eesmärk on suveks saada uue silla projekt valmis," lisas Laansalu.

Projektijuht ütles, et raudteesild ehitatakse praegusest sillast umbes 25 meetri kaugusele. Mis saab vanast sillast, see selgub tulevikus.