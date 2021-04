Kolmes maakonnas algab inimeste kodus vaktsineerimine

Inimesi, keda koduõde vaktsineerima läheb, lisab nimekirja perearst, teatas haigekassa. Nimekirjad antakse koduõendusteenuse osutajale, kes ise vaktsiini saava inimesega ühendust võtab ja aja kokku lepib.

Nimekirjad, kui palju inimesi kodus süstimist vajavad, täienevad iga päevaga, praegu on nimekirjadesse lisatud ligikaudu pooltuhat inimest.

Vaktsineerimine on inimese jaoks tasuta ning vakstineerimist alustatakse 60-aastastest ja vanematest inimestest. Esimesed vaktsiinisüstid tehakse nädala keskel.

Vaktsineerimiseks kasutatakse ühedoosilist Johnson&Johnson tütarettevõtte Janssen COVID-19 vastast vaktsiini, mida saabus üle eelmisel nädalal riiki 2400 doosi.

Koduste inimeste vaktsineerimist alustatakse suurematest piirkondadest, nagu Tartumaa, Harjumaa ja Ida-Virumaa, kuid kahe nädala pärast laiendab haigekassa vaktsineerimist üle Eesti.

Kuigi esialgu vaktsineeritakse 60-aastaseid ja vanemaid kodus lamavaid haigeid või liikumisraskustega inimesi, on haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul koduõel lubatud vaktsineerida ka inimese lähedasi.

"Mõistame, et raskelt haige lähedase hooldamine on suur ja vastutusrikas töö ning nende inimeste tervise kaitsmine on samuti oluline selleks, et hooldaja ei haigestuks," lisas Parv.

Haigekassal on õendusteenuse osutajaid üle Eesti 60, lisaks pakuvad koduõendust ka tervisekeskused, mida tänaseks on Eestis 44.