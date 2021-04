Üle poole rekordnädalal saabunud vaktsiinidest jääb teiste dooside katteks

Enim saabub sel nädalal AstraZeneca vaktsiini, 67 200, neist 40 000 kuni 50 000 jääb teiste kaitsesüstide jaoks katteks, need vaktsineerimised tehakse ära järgmise kahe-kolme nädala jooksul, ütles Kiik.

Kiige sõnul on just AstraZeneca vaktsiini vajalik varuks jätta, sest edaspidiseid tarneid pole ettevõte Eestile kinnitanud.

Vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ütles, et koos teiste vaktsiinidega jääb teiste dooside katteks selle nädala tarnetest 76 000 doosi.

AstraZeneca vaktsiini kasutamist mõjutab tõenäoliselt ka teisipäeval kogunev immunoprofülaktika komisjon, kes asub arutama Euroopa ravimiametilt laekunud uusi andmeid AstraZeneca vaktsiini kohta. Võimalik on, et komisjon otsustab nihutada AstraZeneca soovitusliku vanusepiiri, mis on Eestis pragu 60+ eluaastat.

Seer märkis, et enne otsustamist, kui palju avada digiregistratuuris uusi vaktsineerimise aegu, oodatakse ära immunoprofülaktika komisjoni võimalik uus soovitus.

Kui palju sel nädalal vaktsineerimisi eeldatavalt tehakse, saab Kiige sõnul täpsemalt öelda kolmapäeval.

Eestisse saabub selleks nädalaks lubatud vaktsiinidest suur osa nädala teises pooles, mis tähendab, et käeoleval nädala esimeses pooles suurt tõusu vaktsineerimiste arvus ei tule. Järgnevatel nädalatel kaasatakse rohkem haiglaid ja erameditsiiniasutusi, et viia läbi suuremaid vaktsineerimisi.

Kuidas ja kus vaktsiinitarnete iganädalase suurenemise puhul suuremad vaktsineerimised toimuma hakkavad, pannakse praegu vaktsineerimise korraldamise töörühmas alles paika.

"Mahtude tõus eeldab, et terviseasutuste ring saab olemas üsna suur, kes panustavad," ütles Kiik, kelle sõnul on juba praeguseks Eestis vaktsineerimisi teinud üle 500 terviseasutuse.