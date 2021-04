Ekspertkomisjon kaalub AstraZeneca vaktsiini vanusepiiri langetamist

Eesti tervishoiuasutuste ja terviseameti käes on üle 20-25 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi, mis on osaliselt mõeldud teiseks vaktsiinidoosiks. Nädala lõpus oodatakse Eestisse veel üle 67 000 doosi AstraZeneca vaktsiini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me vaatame praegu olemasolevaid vaktsiine ja selle nädala tarneid, siis võib öelda, et meil jääb suurusjärgus 40 000 AstraZeneca vaktsiinidoosi, mida võiks kasutada esimeseks doosiks. See kõik kehtib eeldusel, et varem või hiljem tuleb ka nende jaoks vajalik teise doosi kate, sest kokku meil Eestis on suurusjärgus 100 000 inimest täna AstraZeneca teise doosi ootuses," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon vaatab vaktsiini kasutamise kohta otsuse tegemisel Euroopa Ravimiameti andmeid AstraZeneca vaktsiini kasutegurist, trombide tekkest, koroonaviiruse levikust vanuserühmade lõikes ning andmeid, mis näitavad viiruse levikut Eestis.

"Kõrge nakkuse leviku korral on AstraZeneca vaktsiini mõistlik kasutada mistahes vanuserühmas. Igal juhul see kasutegur on suurem. Kui viiruse levik on madalam või keskmisel tasemel, siis on erinevus tõesti. Kõrgemates vanuserühmades on ta jätkuvalt igal juhul soovitav ja mõistlik kasutada, nooremates vanuserühmades peaks sel juhul seda tõsiselt kaaluma," ütles Kiik.

Eestis soovitatakse AstraZenecaga vaktsineerida praegu üle 60-aastaseid. Kiik ütles, et tema hinnangul on see soovitus konservatiivne ning seda oleks mõistlik langetada, kuid kas ja kuidas seda teha tuleks, soovitab ekspertkomisjon. Seejärel otsustatakse, kuidas vaktsineerima hakatakse.

"Selleks on mitmeid võimalusi. Üks on see, et me avame need ajad, tervishoiuteenuse osutaja ise hindab seda olukorda, kas tal on enda juures, enda infrastruktuuri arvestades seda vaktsineerimist läbi viia mõistlik, otstarbekas või ta liigub selleks asenduspinnale," rääkis vaktsineerimise korraldamise juht Marek Seer.

Ehk kas vaktsineeritakse haiglas või spordikeskuses, otsustab tervishoiuteenuse osutaja, ütles Seer.