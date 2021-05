Püha Johannese kool saab oma hoone ning avab gümnaasiumiastme

Ehitusplats Tallinnas, Kivimäel on ehituse ootel ning lähiajal lüüakse kopp maasse. Veidi rohkem kui aasta pärast on seal kaasaegne koolihoone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On paindlik, on kaasaegne, samas väga askeetlik. Teisalt sisaldab meie jaoks ka maksimumi. Siin kooli korpuses saab olema sakraalne osa - pühakoda -, mis väljendab meie arusaama inimeseks kasvamise kõige toetavamast keskkonnast, kui me räägime terviklikust haridusest ja terviklikust haridusest," selgitas Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul.

Püha Johannese kool alustas tööd 2013. aastal ja kristlik erakool on tegutsenud rendipindadel. Ülestõusmispühade ajal on koolis alati vaikne olnud, ütles Simmul. Praegu saavad õpilased kooli hommikupalvusi jälgida interneti vahendusel.

Koos uue koolimaja ehitusega on alanud ka ettevalmistused gümnaasiumiosa avamiseks.

Ettevalmistusi juhib kooli füüsikaõpetaja ning Nortali juhatuse endine liige, kooli gümnaasiumiastme juht Oleg Shvaikovsky, kes ütles, et praeguseks on mõned märksõnad juba olemas.

"Me gümnaasiumiõpilastesse suhtume kui täiskasvanud inimestesse. Me kindlasti toome sinna mentorluse momendi. Me üritame nendel aidata leida enda teed gümnaasiumi lõpuks, et nad juba teadlikult teeksid oma valikud, kuhu suunas nad kakkavad liikuma," rääkis Shvaikovsky.

Koolimaja ehitamise konkursi võitis SKAD Arhitektide töö.

Püha Johannese kooli gümnaasiumiosa alustab 2022. aastal.