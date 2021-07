Haridusministeerium andis loa avada kolm uut erakooli

Kui üle Eesti on olnud kuulda koolide sulgemisest, siis sellel õppeaastal alustab kolm uut erakooli kolmes erinevas maakonnas: Hiiumaa vabakool, Pärnu kristlik erakool ning Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline kool Tallinnas.

"Üldse meil erakoole, kui me räägime koolidest, siis meil on täna 527 kooli ja nendest 60 on eraõppeasutused, et neile antakse tegevus ja koolitusluba, uutele alustavatele koolidele. Kui on munitsipaalkool, siis me anname koolitusloa ja kui on tegemist eraõppeasutusega, siis anname tegevusloa," rääkis ministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid.

Hiiumaal alustab sügisel tööd Hiiumaa vabakool. Tegemist on saare esimese erakooliga.

"Hiiumaa vabakool on lasteaed-algkool ehk see tähendab seda, et lasteaeda me saame vastu võtta kuni 16 last, liitrühma vanuses kaks kuni kuus. Koolis on meil sellel õppeaastal kaks liitklassi – esimene ja teine ja kolmas ja neljas ja kummassegi klassi ootame kuni 16 last," rääkis Hiiumaa haridusseltsi juhatuse liige Margarita Korol.

Kõik koolid võivad koostada oma õppekava, kuid peavad olema kooskõlas riikliku õppekavaga. Hiiumaa erakool järgib Waldorfi õppekava, mille peamine eesmärk on kasvatada avatud mõtlemisega inimesi. Kinnitamaks, et kool vastab nõuetele, tuleb haridus- ja teadusministeeriumile esitada mitu dokumenti.

"Sinna kuuluvad õppekava, arengukava, kus peab olema välja toodud, et kool on jätkusuutlik; vastavuses terviseameti ja päästeameti nõuetega; kinnitus, et neil on kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid," selgitas Hille Voolaid haridusministeeriumist.

Lisaks erakoolide alustamisele toimub haridusmaastikul ka muid ümberkorraldusi. Näiteks Tabasalu ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Saaremaa ühisgümnaasium lõpetavad tegevuse korraldamise ühisgümnaasiumis ja need koolid ise jätkavad tegutsemist põhikoolina. Tegevust alustavad kaks uut riigigümnaasiumi, need on Tabasalu gümnaasium ja Saaremaa gümnaasium.