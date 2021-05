Pärnu jahtklubi avas hooaja

Jahtklubi lipu heiskasid klubi vanim ja noorim liige, kusjuures vanim liige Vello Tarem on klubi liige olnud juba 1954. aastast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aga see on üsna tavapärane, et kuigi hooaeg mai alguses lahti läheb, ei ole paljud jahid selleks ajaks veel vette tõstetudki. Mõnega tehti see toiming ära laupäeval.

Muidugi polnud seekordne hooaja avamine nii rahvarohke kui tavaliselt. Niisama uudistajaid oli lisaks koroonapiirangutele kindlasti vähem ka jaheda ilma tõttu, sest jää läks lahest ju alles 15. aprillil. 146 kohta ujuvkaide ääres on aga valmis ja ootab aluseid.

"Ega selleks ajaks ei pea olema kõik laevad vees. Sel aastal on natukene külmem kevad kui tavaliselt. Laeva kevadine ettevalmistus on natukene pikem töö ja eks seda on inimestel ebamugav teha külmaga. Aga ka materjalid, millega laeva teha tuleb - põhjakeemia, poortide vahatamine - tahavad natuke soojemat ilma," selgitas Pärnu jahtklubi kommodoor Väino Hallimägi.

Siiski on neidki aluseid, mis said vette tõstetud juba varem ja millega on plaanis juba sõitma minna. Näiteks Nora Lii kapten Ülar Jänes lasi oma laeva vette eelmise nädala neljapäeval, mil ilmad olid soojad.

"Nüüd me siis hakkame vaikselt ettevalmistusi tegema. Paneme täna purjed peale ja teeme esimese merereisi. Talv otsa oleme oodanud seda hetke, et saaks merele minna," rääkis Jänes, kelle on plaanis osaleda Muhu väina regatil, samuti Läti meistrivõistlustel Gulf of Riga ning kohalikel klubi võidusõitudel.

"Ja siis tahaks minna Rootsi, Gotlandile on plaanis," lisas ta.