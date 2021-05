Admiral Bellingshausen valmistub reisiks Arktikasse.

Merereis on Admiral Bellingshausenil tulemas pikk ja varasemast vastupidise kursiga ehk Antarktika asemel nüüd Arktikasse.

"Ma julgeks öelda, et laev on pikaks merereisiks valmis," kinnitas Admiral Bellingshauseni kapten Priit Kuusk "Aktuaalsele kaamerale".

Aga pärast vahepealset, ligi kaheksa kuu pikkust puhkust tuleb traditsiooniliselt endast Neptunile märku anda.

"Muidugi me ei tohi ära unustada meie kõikide laevade ja meremeeste hoidjat Neptuni. Nii et, hoia meie laeva, hoia meie rahvast ja anna õnne meile mereteele!" sõnas Kuusk.

Laevale tehti enne uut reisi ka mõni uuendus. "Laevast on igati hea mulje. Nüüd, kui ta ka välja tõsteti, korpus vaadati üle, väga hästi on säilinud ja kõik on kõige paremas korras. Panime ette küll natuke lisatulesid ja valgustust. Seal on jäämägede oht veidi suurem. Olgugi, et on polaarpäev, kui me seal sõidame ja on valge, aga lõpupoole me näeme ikkagi ka ööd," selgitas kapten.

Ta lisas, et praeguste plaanide kohaselt on ekspeditsiooni ametlik start 25. mail Sillamäelt ja tagasi on plaan jõuda septembris.

Kuigi Arktika reis algab peale alles mai teisest poolest, oli tuldud Roomassaare sadamasse laeva ja meeskonda Saaremaa vetest ära saatma.

"Need kohad, mida me saame nendes pandeemiatingimustes külastada, on loodetavasti Teravmäed, Gröönimaa, Island, sinna vahele jäävad veel väikesed saared, näiteks Karu saar. Aga jah, Gröönimaa rannikul teeme päris pikad sõidud loodetavasti," rääkis Arktika ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli.

Kui tsiteerida klassik Joosep Tootsi, siis tehakse tänavu ära ehk ainult pool rehkendust.

"Me ei saa sel aastal tõenäoliselt teha Arktikat selles mahus nagu lootsime. Me ei saa seilata läbi Kirdeväila, läbi Loodeväila. Eks see asi jääb kuskile kripeldama nii, et võib olla tuleb vanal heal Admiral Bellingshausenil veel Arktikas tiir teha," ütles Pruuli.