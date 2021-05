Admiral Bellingshausen alustas teekonda Arktikasse

Laevakapten Priit Kuusk selgitas ERR-ile, et ekspeditsioonil tuleb valmis olla erinevateks katsumusteks.

"Olles neid jääolusid seal vaadanud, need lähevad järjest leebemaks, aga kahtlemata, eks me peame sellega arvestama, et me läheme külmadesse oludesse ja kindlasti on seal ka jäämägesid. Eks saame näha ja nendega peab arvestama," sõnas kapten.

Arktika ekspeditsiooni ajal filmitakse populaarteaduslikku filmisarja, tehakse uurimistöid ja võetakse Eesti teadlastele vee- ja pinnaseproove.

"Arktikas toimub praegu väga palju põnevat. Esiteks kliimamõttes, Arktika soojeneb kaks korda kiiremini kui muu maailm ja tõenäoliselt lähematel aastatel, aastakümnetel muutub ta aktiivseks transiitkoridoriks," ütles ekspeditsioonijuht Tiit Pruuli.

Selleks, et külmades vetes vastu pidada, on varutud piisavalt toidu- ja joogikraami. Kaasa võetakse isegi Eesti tuntuid meeneid, muu hulgas ka Vana Tallinna likööri.

Admiral Bellingshauseni sihtkohtadeks on Island, Gröönimaa, Fääri saared, Teravmäed ja Norra fjordid. Reis Arktikasse ja tagasi kestab üle kolme kuu. 12-liikmeline laevapere kavatseb Eestisse tagasi jõuda septembris.