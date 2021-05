Galeriid ja muuseumid ootavad esmaspäevast taas külastajaid

Esmaspäeval avatakse publikule muuseumid ja galeriid. Kuigi osa head kunsti jäi koroonapiirangute tõttu nägemata, on veel võimalik nii mõndagi põnevat vaatama minna. Olgu need siis Madalmaade maalikunsti suurkujud Kadrioru kunstimuuseumis või Itaalia tulevikku vaatavad skulptuurid Kai kunstikeskuses.

Pallase galerii suurejooneline gobeläänide väljapanek sattus tervenisti piirangute ajale ning Leedu maalikunstniku Jonas Gasiunase ja Kaido Ole näitus Tartu kunstimajas sai publikule lahti olla vaid viis päeva.

Kai kunstikeskuses 22. jaanuaril avatud Patricia Piccinini näitus "Elu säde" oli avatud pisut üle kuu, kui uksed sulgeda tuli. Publiku rõõmuks õnnestus korraldajatel näitust pikendada, nii et alates esmaspäevast saab seda veel nädala jooksul külastada.

"Patricia on üks maailma tippkunstnike, tal on väga tihe näitusegraafik ja teosed lihtsalt peavad edasi minema. Küll aga õnnestus meil teha erikokkuleppe näituse järgmise paigaga, et me nädal aega saame veel näitust Tallinnas lahti hoida," rääkis Kai kunstikeskuse programmijuht Karin Laansoo.

Muuseum ilma külastajateta on poolik muuseum ning iga tühi päev toodab kahjumit, ütles Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre. Seda enam tundub raiskamisena, et juba pea kaks nädalat on seal olnud tühjale saalile üleval suurejooneline Madalmaade maalikunsti näitus "Memlingist Rubensini", mille avamisele eelnes mitu aastat tööd. Publiku õnneks saab näitust külastada oktoobrini.

"Kõik näitused, kõik muuseumi tegevused on seotud niivõrd palju inimestega, ja mitte ainult meie muuseumis, vaid kõikide laenajate ja kolleegidega välismaalt. Kõigi nende koordineerimine, iga liigutus tähendab tegelikult sadat muud uut liigutust kuni esindajate reisipiletite muutmiseni ja majutuse, kindlustuse kuupäevade muutmiseni. Teosed on kindlustatud ja just nende kuupäevadega ja suurem osa kindlustusest on tagatud riikliku kindlustusega. See tähendaks, et kultuuriministeerium peaks kõik dokumendid uuesti ümber vormistama," kirjeldas olukorda Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Kumu kunstimuuseum on viimastel aastatel publikut hellitanud mitmete ambitsioonikate näitustega. Nii jõudis meieni möödunud aasta oktoobris Eesti esimene Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus. Loodeti, et "Egiptuse hiilgus" meelitab muuseumisse kuni 80 000 inimest, kuid ka piirangute kiuste külastas näitust 50 000 inimese ringis. Nüüd vaatab Kumu mõnda aega pigem Eesti kunsti sisse.

Me pingutame praegu selle nimel, et isegi kui näitus ei tule Itaaliast või Ameerikast, on võimalik lähiregiooni ja omaenda kunstikogude põhjal teha väga võimsaid ja väga huvitavaid näitusi. Algaval nädalal, seitsmendast maist on publiku ees Eesti hIlisnõukogude perioodi kunsti ja disaini põimiv näitus. Näituste plaan on praegu väga tugev. Aga jah, suurte tõmbenäituste puhul peab väga mõtlema," lausus Kumu direktor Kadi Polli.

Pandeemia ja piirangute tõelisi mõjusid saab näitusekorraldajate sõnul tunda alles mõne aasta pärast.