TAI: koroonaviiruse tõttu suri mullu 203 inimest

Surmade arvu tõusu üheks põhjuseks oli TAI teatel uue koroonaviiruse levik.

TAI korrigeeritud andmetel põhjustas COVID-19 eelmisel aastal 203 surma. Terviseameti 1. jaanuari teate kohaselt suri eelmisel aastal 234 koroonaviirusega nakatunud inimest. Andmete erinevus tuleneb sellest, et ühel hetkel saadud positiivse koroonatesti järel siit ilmast lahkumine ei tähenda, et surma põhjustas koroonaviirus, on TAI varem selgitanud.

Kõigist mullustest surmadest veidi alla poole – 7702 – oli põhjustatud vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3083 meest ja 4619 naist. Seda on 37 võrra vähem kui aasta tagasi, kui registreeriti 7665 surma vereringeelundite haigustesse.

Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri mullu 3648 inimest, ning õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad, mille tõttu suri 962 inimest – 679 meest ja 283 naist.

Õnnetusjuhtumitest, traumadest ja mürgistustest tingitud surmade arv kasvas eelmisel aastal 177 võrra. Pahaloomulistesse haigustesse surnute arv vähenes aga 156 võrra. Otseselt alkoholist põhjustatud surmade arv kasvas 507 juhtumilt 615 surmale.

Imikusurmade arv kahanes 21-st 19-le, imikusuremuse kordaja 1000 elussünni kohta näitajalt 1,51 näitajale 1,45.