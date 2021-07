Koroonaviiruse tõttu on Eestis surnud üks laps ning üks laps sündis haiguse tõttu surnult.

Kolmapäevases Eesti Päevalehes väitis viroloog Andres Merits, et koroonasse on Eestis surnud mitu last. Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri andmetel põhjustas COVID-19 ühe 11-aastase lapse surma ja ühel korral põhjustas COVID-19 surnultsünni. 11-aastane suri tänavu märtsis, öeldi TAI-st ERR-ile.

Terviseametile edastatavas haiglaravi aruandes see ei kajastu. Surmapõhjuseid registreeritakse surmapõhjuse teatise järgi, mida vormistavad raviarstid, kus koroona saab olla kas surma algpõhjus või surma soodustanud seisund. Tervise Arengu Instituut vaatab surma põhjused üle tagantjärgi ning vajadusel teeb parandusi, mistõttu on neil kõige korrektsem surmade statistika.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna vanemarst-õppejõu Eda Tamme sõnul põevad lapsed koroonat vanemaealistega võrreldes enamasti kergemalt. Tema sõnul on üldjuhul tegemist kergekujulise ülemiste hingamisteede infektsiooniga ning võib kulgeda ka üldse asümptomaatiliselt.

"Samas võib COVID-19 lastel kulgeda väga raskelt ja väga harva võib laps vajada ravi intensiivravi osakonnas," ütles Tamm ERR-ile.

Tamme sõnul võib haigus kulgeda raskemalt alla ühe-aastastel, krooniliste haigustega või immuunpuudulikkusega lastel.

"Üksikjuhtudel on lastel diagnoositud COVID-19 põdemise järgselt multisüsteemset põletikusündroomi, mille tagajärjel tekib lapse organismis ebatavaline põletikureaktsioon, mis võib kahjustada erinevaid organeid," ütles Tamm.

Siiski tõi ta välja, et enamasti on selline seisund ravitav.

Alates 2020. aasta kevadest on Eestis koroonaviirusega surnud 1270 inimest. Kõigi nende juhtumite puhul pole koroonaviirus olnud aga surma põhjus.