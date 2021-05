Külm ilm pani terrassidel einestada soovijad ümber mõtlema

"Iga päev, kui me saame kliente teenindada, on meile juba parem kui eilne päev. Ma loodan, et suvi tuleb kindlasti parem, kui oli see talv ja tore oli, kui ta oleks veel parem kui eelmisel aastal, aga eks seda reaalselt näha ole," kommenteeris restorani Noa peakokk Tõnis Siigur.

Praegu on restoraniäri veel paras loterii: broneeringuid laudadele kogunes esmaspäeval arvestatavalt, aga päeva edenedes hakati neid üles ütlema.

"Eks see sõltub ilmast. Kurb on ikka. Ma arvan, et meil on veel tegelikult OK, meil on võimalus inimesi teenindada. Kui ma võtan oma kolleege, kellel on restoran kaubanduskeskuses: kõrval on poed tänasest täis, inimesed jalutavad, aga nemad peavad oma ukse lukus hoidma. Mul on päris kahju nendest!" ütles OKO Restoranide omanik Martti Siimann.

Töötukassa meede on aidanud korvata 40-50 protsenti kulusid ja olnud abiks. EAS-i püsikulude toetuse alt, mille taotlemine lõppes 8. aprillil, pole veel ühtegi väljamakset tehtud, kuigi need pidanuks katma märtsi ja aprilli kulusid. Nii tuleb loota järk-järgulisele avamisele.

"Me ise usume, et restoran ei ole ohtlik, sest meil on head ventilatsioonid, me hoolitseme reeglite täitmise ja oma külaliste eest. Nii et siseruumides võiks ikkagi mingisuguse täituvusega selle loa anda," leidis Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp. "Inimesed saaksid tööd ja me saaksime uuesti restoranisektorit avada."

Oma rahvas võib aidata söögikohti elus hoida, kuid siiski on eluliselt oluline saavutada eluterve kokkulepe Soomega ja arendada ka Balti reisimulli. Ootusega koos saab aga nähtavaks suur paradoks: raske paine on toitlustussektorist lahkuma sundinud hinnanguliselt umbes poole töötajaskonnast. Tööjõuturul on alanud suurem jõudude ümberjagamine.

"Meil on küll 56 000 inimest töötud, aga samas on meil väga palju sektoreid, kus meil on töökäte puudus, ei ole vastavat kompetentsi ja siin on kindlasti nende samade töötute ümberõppe teema. Turismi ja restoranide sektoris, ma arvan, on see probleem samasugune," kommenteeris ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.