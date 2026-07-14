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Restoranipidajatel on 30 aasta kõige raskem seis

Eesti
Välikohvikud
Välikohvikud Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani ning ettevõtjate sõnul on restoranisektor viimase 30 aasta kõige keerulisemas olukorras.

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner rääkis teisipäeval ERR-ile, et tegevuse lõpetanud restoranide seas on ka mitu Michelini giidi restorani ja pikaaegseid tugevaid tegijaid.

"Viimasel ajal on veel mõned väiksemad kohad uksed sulgenud," sõnas Kraner. 

Ta ütles, et restoranipidajad proovivad suve üle elada, sest siis teenitakse sektoris põhiline tulu. Sügisel on aga oodata veel sulgemisi.

"Tihti saame kõnesid pikaaegsete restoranide juhtidelt, kes ei mäleta oma 30 tegutsemisaastast sellist aega, nagu praegu on. Kriisieelne aeg on väga karm," lisas Kraner. Peamiseks murekohaks nimetas ta käibemaksu.

Kraner selgitas, et restoranisektori kasumlikkus on väga madal, mis tähendab, et keeruline on tulu teenida.

Ta nentis, et lisaks restoranipidajatele kannatab ka riigi turism, sest nii mõnigi reisib ainult restoranide ja toidukultuuri pärast. Michelini giid teeb aga Eesti rahvusvaheliselt nähtavaks.

"Need turistid on meile kohe välistatud, kui Michelini giidi restoranid uksed sulgevad," sõnas Kraner.

Ta ütles, et restoranide sulgemise tõttu kannatavad ka kohalikud kogukonnad. Siis võivad paljud kohalikud töö kaotada. Tihtipeale saadakse ka toorainet just kohalikelt tootjatelt.

Üks restoran, mis tänavu uksed sulges, oli O₂. Restoran tegutses kokku kümme kuud ning vaid mõni päev enne sulgemist sai Michelini tunnustuse.

Restorani omanik ja peakokk Martin Meikas ütles, et üsna varsti pärast avamist oli näha, et restoranis söömine on paljude inimeste jaoks muutunud luksuseks ning tarbimisharjumused muutunud.

Ta selgitas, et restoran vajab aega, et end sisse töötada ning pidevaid külastajaid saada, kuid praegune majandus ei soosi seda.

Tolleks hetkeks, kui Michelini tunnustus lõpuks tuli, oli restoran juba liiga nõrgas seisus, et sellest kuigi palju kasu saada. Meikas nentis, et sektorit võiks aidata käibemaksu langetamine, aga ainuüksi see ka muret ei lahenda.

Ta nentis, et restoranisektoris räägitakse palju tooraine- ja tööjõukulust, aga tegelikult on kuludest veel pikk nimekiri. Meikas lisas, et kui restoran jääb kuu lõpus nulli, on hästi.

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