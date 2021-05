Valitsus lükkas kõigi laste kooli lubamise otsuse taas edasi

"Valitsus lähtus asjaolust, et me ei tea, milline saab olema eile jõustunud leevenduste mõju nakatumisele. Me teame, et nakatumisnäitaja R on pigem liikunud ülespoole, ehk et on selge risk, et nakatumise näitajad hakkavad taas tõusma," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERR-ile.

Ta lisas, et valitsus jätkab piirangute arutamist järgmisel nädalal, kui on näha, kuidas mõjusid esmaspäeval jõustunud leevendused, kui algklassid ning lõpuklasside õpilased said taas kontaktõppele, avati ka kaubanduskeskused ja söögikohtade väliterrassid. "Ehk et tegime väga palju leevendusi, mille mõju tuleb nüüd hinnata ja järgmiste otsuste tegemisel arvesse võtta," ütles Kiik.

Minister ei nõustunud väitega, et Eesti liigub vastupidiselt teistele riikidele, mis esmalt avavad koolid ja alles pärast seda äriettevõtted: "Nii see ju ei ole. Kui vaatame eilseid leevendusi, siis kõige suurem leevenduste plokk puudutaski haridusvaldkonda, ehk et pooled klassid on ju tagasi kontaktõppele lubatud. Eestis on ju keskmiselt Euroopa riikidest rohkem koolid avatud olnud. Kui vaatame toitlustusasutusi, siis siin on ju ainult väliterrassid lubatud, samas väiksemaid leevendusi on tehtud huvihariduses, aga kinod teatrid on ju täiesti suletud. Ehk ka meie oleme selgelt prioritiseerinud hariduse avamist."

Kiik rõhutas ka seda, et nakatumisnäitaja R on tõusnud ja praegu ainult pisut alla ühe - tasemel 0,9 või isegi juba 0,95 juures. "Ja see hinnang ei võta ju arvesse eilseid leevendusi. Ehk reaalselt võib öelda, et arvestades juurde leevendused, siis on R tõenäoliselt see nädal juba 1. Ja see on ka põhjus, miks me ei saanud kiirustada uute otsuste tegemisega," rääkis ta.

"Kõige halvem asi, mis saab olla, on see, et me kuulutame mingid leevendused välja ja hakkame neid siis taas tagasi pöörama, tekitades segadust nii koolides, lastes kui peredes. Pigem on õige anda järgmine nädal selge sõnum viimase info pealt ja ma loodan, et me saame anda positiivse sõnumi ja leevendustega edasi liikuda," ütles tervise ja tööminister.

"Peab ka arvestama seda, et iga järgmine nädal leevendusi teha on mõnevõrra ohutum tulenevalt sellest, et iga päev kasvab ka vaktsineeritute arv eeskätt riskirühmades ja 50+ vanuserühmas, mis annab ka kindlustunde ühiskonda rohkem avada," ütles ta.

"Ma väga loodan, et saame 17. mail kõik lapsed kooli lubada," lisas minister.