Poepidajad hindavad inimeste käitumist kauplustes mõistuspäraseks

Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits ütles ERR-ile, et möödunud nädala esmaspäevast reedeni ja ka pühapäeval oli kaubanduskeskuses klientide arv ootuspärane.

"Neil päevadel oli see meeldivalt, mõõdukalt hea ja seda nii ärilises kui ka viiruse kontekstis. Laupäeval ei olnud midagi väga hullu, aga siis langesid omavahel kokku kohe saabuv emadepäev ja kuu algus. Siis võis mõnele tunduda, et oli liiga palju siginat-saginat koos," ütles Pärnits ja lisas, et inimesed polnud niivõrd ammu poodi saanud ning ka seetõttu tuli kohale rohkem külastajaid.

Ta rõhutas, et ka tipptunnil ei läinud inimeste hulk kordagi üle keskusele lubatud 25 protsendi täituvuse nõudest.

"Üks õpetussõna, mida tasuks meelde jätta, on toidu kaasamüük, kus tekib väljaspool restorani saba inimestest, kes ootavad, millal nende toit valmis saab," sõnas Pärnits.

Kuna söömisalad olid kinni, seisid inimesed aga koridoris ning turvamehed pidid mõnel korral inimesi noomimas käima, selgitas keskuse direktor.

Murekoht on hoopis vanemad, kinnised ruumid

Samas muid probleeme Pärnitsa sõnul ei esinenud. Ta tõi välja, et ventilatsioon on kaubanduskeskustes väga heal tasemel ning õhk käib seal piisavalt ringi.

"Inimeste koosolemine kaubanduskeskustes ning siis väiksemas, vanemas ja mitte nii avaras ruumis on natukene erinevad asjad ja neid ei saa omavahel võrrelda," sõnas Pärnits.

Ta ütles, et see on väga oluline, et osa lapsi kooli saab, kuid klassiruumides ei ole niivõrd head ventileerimist ning neis on võrreldes kaubanduskeskusega nakatumisrisk suurem.

Ta lisas, et jõulude eel oli keskuses kõvasti rohkem inimesi kui näiteks laupäeval ning lähikuudel ühtegi sellist suure külastajate arvuga päeva oodata pole.

"Kui keegi ütleb mulle, et olukord oli nädalavahetusel kehv, siis on seal kindlasti annus pahatahtlikkust sees," sõnas keskuse direktor.

Suure müügialaga aianduskeskustes inimestele ruumi jagub

Aianduskeskuse Hortes turundusjuht Riina Ruus selgitas ERR-ile, et Hortese keskusi nii Laagris kui ka Lasnamäel külastas nädalavahetusel ootuspärane hulk inimesi.

"Hortese aianduskeskuste müügiala ja õueala on nii suured, et korraga ei külastanud meie aianduskeskusi kordagi rohkem kliente kui me oma müügipinda arvestades võisime sisse lubada," lisas ta.

Ta selgitas, et kõik laabus kenasti ja ühtegi ebameeldivat vahejuhtumit nädalavahetusel kauplustes aset ei leidnud.

"Klientide turvalisuse tagamiseks on meie aianduskeskustes väga palju infosilte ja kleebiseid, mis paluvad hoida distantsi teiste külastajatega. Meie kliendid on neid märganud ning pidasid kenasti kehtestatud reeglitest kinni," täpsustas ta.

Kaubanduskeskused on alates 3. maist avatud poes käimiseks. Kehtib 25-protsendiline ruumi täituvuse reegel, avaliku ruumi istumisalad on kinni ja wifit maikuus sisse ei lülitata.