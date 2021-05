Suurürituste korraldajad ootavad valitsuselt selgeid juhiseid

Eelmisel aastal pidid Saaremaa ooperipäevadele pileti ostnud inimesed leppima piknikuga. Tänavu on eesmärk korraldada ooperipäevad nii, et etendusele pääseks korraga vähemalt 1000 inimest.

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro ütles ERR-ile, et plaanis on ooperipäevade toimumise jaoks valitsuselt eriluba küsima minna.

"Oleme teinud ettepaneku, et võtaksime kasutusele tervisepassi kasutamise. Inimestel oleks võimalik tõendada, et nad on nakkusohutud või on valmis, et me neid tasuta kohapeal kiirtestiksime," selgitas Orro.

Vana-Vigalas Hard Rock Laagrit korraldav Kristo Haavandi ütles ERR-ile samuti, et 1000-pealine publik on miinimum, millega festival ära tasub. Piletimüük on Haavandi sõnul seni läinud hästi.

"Olemegi seal kusagil 1000 pileti piirimail ja ootame täpsemaid juhiseid, kuidas nüüd see paar kuud piletimüüki (läheb). Kas tõmmata pidurit või on võimalik veel natuke pileteid müüki jätta," arutles Haavandi.

Viljandi Pärimusmuusika Festivali 3000 festivalipassi on juba müüdud, jäänud on veel päevapiletid. Samas pole teada, kui palju inimesi lubatakse augustis Viljandi lossimägedele.

"Selleks, et enam-vähem festivali väljaandvas mahus korraldada, peame olema teadlikud võimalustest 15. juuniks," ütles folgi pealik Ando Kiviberg.

Valitsus lubadusi anda ei saa

Kultuuriminister Anneli Ott ütles ERR-ile, et ei saa festivalikorraldajatele lubadusi anda, kuna lähtuda tuleb nakatumisnäitajast ja terviseameti soovitustest.

"Praegu on lubatud 150 inimest koguneda. See oleneb sellest, kui palju suudame piiranguid leevendada ja kuidas terviseamet näeb, kui kõrgele võib inimeste arvu üritustel tõsta. Kas see jääb 300-500 või veel kõrgema juurde. See on järgnevate nädalate aruteluteema. Seda täna kahjuks veel välja öelda ei saa," sõnas minister.

Orro ütles, et kuna praeguseks selgeid sõnumeid ei olnud, siis tuli ise initsiatiivi üles näidata.

"Teadmine, kas ooperipäevi saab korraldada või mitte, on meie jaoks täna juba väga ajakriitiline. /---/ Ammu peaks tegema juba riigihankeid, olema lepingutega seotud. Et rohkem mitte enam finantsriske võtta, on meil seda otsust väga-väga lähiajal vaja," sõnas ta.

Ka Haavandi loodab selgemaid juhtnööre saada. "Ma lihtsalt loodan, et tulevad mingil hetkel natuke konkreetsemad numbrid piirangute näol ja et need numbrid on ka kohaldatavad, et lõplik otsus jääb KOV-i kätte, kes täpselt teab, kui palju inimesi nende kohalikule lauluväljakule mahub," lisas ta.