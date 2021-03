Boris Johnson: baari sisenemisel peab kliendil olema vaktsiinitõend

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles kolmapäeval, et baari sisenemisel peab klient tõestama, et ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Suurbritannia ministrid kaaluvad võimalust, mis lubab baaridel ja suurüritustel loobuda sotsiaalse distantseerumise reeglite nõudmistest. Selleks peavad baariomanikud sisse seadma spetsiaalse süsteemi, kus klient peab tõestama, et ta pole nakkusohtlik, teatas The Times.

Johnsoni valitsus plaanib aprillis piiranguid vähendada ja avada siis ka vabaõhu meelelahutuskeskused.

Johnsoni sõnul pole vaktsiinitõendi nõudmine vastuolus liberaalsete väärtustega.

"Olen selle teema üle väga sügavalt mõelnud. Minu mulje on see, et inimesed tunnevad instinktiivselt ära, kui miski on neile ohtlik ja nad näevad, et koroonaviiruse epideemia on neile ohtlik. Seepärast tahavad inimesed, et valitsus teeks kõik võimaliku, et neid kaitsta," ütles Johnson.

Mitu Suurbritannia parlamendiliiget on valitsuse plaani juba kritiseerinud, leides, et vaktsiinitõendi nõudmine võib diskrimineerida vähemusrahvusi. Suurbritannia vähemusrahvuste seas on koroonavaktsineerimine olnud proportsionaalselt madalam.

"Johnson on ohtlikul teel, mille tulemuseks võib olla kahesuunaline Suurbritannia. Me ei tohi sattuda sellesse kohutavasse lõksu," ütles Suurbritannia parlamendiliige Steve Baker.

Paljud baariomanikud on samuti valitsuse vaktsineerimistõendi plaani suhtes skeptilised.

"Pubid peavad hakkama täitma siis politsei ülesandeid. See on ebaõiglane ja absurdne. Baarid peaksid siis juurde võtma rohkem töötajaid, samuti pahandaks see kliente. Kui vaktsineerimistõendi nõue muutub kohustuslikuks, võite näha vihast reaktsiooni," ütles Suurbritannia baaride konföderatsiooni (British Pub Confederation) esimees Greg Mulholland.