Suve teises pooles võib täiustatud vaktsineerimistõendiga suurüritustele pääseda

Et suvi päris ära ei jääks, arutab valitsuskabinet, kuidas seni reisimiseks mõeldud vaktsineerimistõendit edaspidi siseriiklikult kasutama hakata. Selleks lisatakse vaktsineerimise kõrval tõendile teave ka koroona läbipõdemise ja koroonatesti tulemuse kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu asja mõte on see, et kui me vaatame ka suve poole ette, kui meil on tulemas suuremaid üritusi, näiteks Rally Estonia või Saaremaa ooperipäevad 20. augustil, siis meil oleks võimalik leida täiendavaid lahendusi, et meil oleks rohkematel inimestel võimalus neist turvaliselt osa saada," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei tohi vaktsineerimistõend anda põhjust kellegi diskrimineerimiseks.

"Keegi ei saa mingeid eriõigusi, vaid kõik on kõigile võimalik. Võib-olla lihtsalt siis vaktsineerimistõendi alusel on mingid teenused mugavamad kui siis, kui seda tõendit ei ole," selgitas Kallas.

Riigihalduse minister Jaak Aab leiab, et vaktsineerimistõendi abil on leevendusi keerukas teha enne, kui kõigil on olnud võimalus end vabatahtlikult kahe vaktsiinidoosiga vaktsineerida.

"Me räägime pigem juulist-augustist, ka mitte igas kohas, aga nagu on näide toodud, et mingitel suurüritustel, kui need üldse on võimalikud selle epidemioloogilise olukorra juures, võib-olla mingi lisaarv inimesi," rääkis Aab.

Et vaktsineerimistõendi kasutamist alles töötatakse välja, ei soostu ministrid täpselt selgitama, kus seda kasutada võiks.

"Näiteks üldine ürituste piir on näiteks 1000, praegu ta ei ole veel seal, aga te tahate teha 5000 või 10 000 osalejaga üritust, siis on selline reegel, et kõik on kas vaktsineeritud või esitavad negatiivse testi ja sellisel juhul nad saavad loa seda üritust korraldada," selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Täiustatud vaktsineerimistõendisse suhtutakse kui tööriista, mis aitab edaspidi ka näiteks koroonaviiruse kolmanda laine puhul ühiskonda rohkem lahti hoida. Ettevõtluse ja IT-minister Andres Sutt ütles, et vaktsineerimistõendi kasutamist arutatakse ka kultuuri- ja teiste sektoritega.