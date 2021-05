Rakvere põhikooliõpilastele ehitatakse töö- ja tehnoloogiakeskus

Rakvere koolid on kasutanud tööõpetuse tundideks muuhulgas Rakvere ametikooli ruume. Eraldi maja vajaduse tingis see, et ametikooli populaarsuse kasvu tõttu on aina raskem saada põhikoolidele sobivaid aegu. Uue maja asukoha valiku üle palju ei vaieldud, märkis Rakvere linnapea Triin Varek.

"Selgitustööd ei olnud vaja väga palju teha, sest on valitud kõige mugavam asukoht, mis on kõikide koolide suhtes mõnusa jalutuskäigu kaugusel. Meie lapsed on juba praegu harjunud käima teistes hoonetes. Kuna meil oli nii ruumide kui ka seadmete poolest puudu metalli- ja puutöö jaoks koht, siis on meil hea koostöö ja kokkulepe Rakvere ametikooliga, mis on teises linna otsas ja lapsed on harjunud sinna jalutama," ütles Varek.

Majaga koos saavad kohalikud ka kaht tänavat ühendava otsetee. Uus hoone kerkib kunagise tööõpetusemaja asemele.

"Maja tuleb seest soe ja väljast karge ning eeldatavasti selline hoone, mis võiks oma funktsiooni vääriline olla, et siin oleks õpilastel hea käelist tegevust arendada," sõnas maja arhitekt Joel Kopli arhitektibüroost KUU Arhitektid.

Kokku läheb maja koos sisustuse ja õueala kujundusega maksma 2 miljonit eurot, millest 800 000 eurot sai linn Euroopa Regionaalarengu Fondi põhikoolivõrgu korrastamise meetmest.