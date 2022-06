Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus sai valmis

Rakvere kooliõpilastele ehitati ühine töö- ja tehnoloogiakeskus, mida on plaanis hakata avatuna hoidma ka neile huvilistele, kel kooliaeg juba seljataga, teatasid "Terevisiooni" uudised.

Rakvere koolide töö- ja tehnoloogiakeskuse ehk Töö Koja kõige suuremaks plussiks on see, et seitse õpetajat tegutsevad ühes majas koos, ütles käsitööõpetaja ja maja juhataja Martin Kink.

Sügisest on plaanis, et lisaks Rakvere kolme põhikooli tundidele ja huviringidele saaksid maja kasutada ka teised linna käsitööhuvilised.

Hoone arhitektuuriprojekti autor on Joel Kopli arhitektibüroost KUU arhitektid, sisekujunduse tegi Kristel Jakobson ja ehitas OÜ Revin Grupp. Keskuse rajamine läks maksma ligemale kaks miljonit eurot.