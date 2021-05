Tegevust soovib alustada mitu uut erakooli

Tänavu on haridusministeerium saanud kolm taotlust uute erakoolide avamiseks.

Hiiumaa vabakool põhineb Waldorf-pedagoogikal. Teised kaks on aga religioosse taustaga: Pärnu kristlik erakool ning Shanghai ja San-Francisco Püha Johannese nimeline kool Tallinnas.

"Kõik kolm taotlust on praegu menetluses," selgitas ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova.

Samuti on haridusminister pikendanud oma käskkirjaga juba mõni aasta varem tegevust alustanud erakoolide lube.

Üks neist on Lilleoru põhikool Rae vallas, mis alustas tegevust 2018. aasta sügisel. Kool asub alternatiivpraktikatele toetuvas Lilleoru kogukonnas, mille vaimne juht on oma õpetuse välja töötanud joogaõpetaja Ingvar Villido.

"Kool on seni tegutsenud tähtajalise tegevusloa alusel ja kuna tähtajaline luba esimeses kooliastmes lõppeb sellel koolil 31. augustil, siis tuli neil taotleda uus tegevusluba," selgitas Zemskova.

"Kõigile koolidele väljastatakse esimene tegevusluba/koolitusluba tähtajalisena ja alles pärast esimese tähtajalise loa lõppu, kui koolis on viidud läbi järelevalve, on võimalik anda koolile tähtajatu tegevusluba,"lisas ta.

Samamoodi said esmase tegevusloa asemel tähtajatu tegevusloa Tallinna kesklinnas asuv venekeelne erakool Garant põhikooli kolmanda astme (7.-9. klass) ja gümnaasiumi pidamiseks ja Mihkli kool Rakveres, mida peab Imastu kooli selts.

Tallinnas tegutsev Püha Johannese kool on küll avalikult teatanud soovist avada põhikooli kõrval ka gümnaasium, kuid haridusministeeriumilt nad selleks veel luba pole taotlenud. Ministeerium põhjendab, et selleks on ka veel aega.

"Meediast on läbi käinud info, et kool soovib 2022. aastal alustada tegevust ka gümnaasiumis, seega on selle taotluse esitamiseks veel aega," põhjendas Zemskova.

Koolil on praegu tähtajaline tegevusluba kolmandas kooliastmes (7.-9. klass) kehtivusega kuni 31.08.2022.

"Võime eeldada, et kool esitab uue loataotluse järgmisel õppeaastal pärast järelevalve toimumist," täpsustas Zemskova.

Kui kool järelevalve läbib, saavad ka nemad soovi korral tähtajatu tegevusloa.