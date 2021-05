Tullio Liblik: uurimine on seotud meie ehitushangetega

Ettevõtja Tullio Liblik ütles ERR-ile, et keskkriminaalpolitsei poolt läbi viidud läbiotsimised, muuhulgas tema ettevõtte ruumides, on seotud WOW keskuse rajamiseks tehtud ehitushangetega. Libliku sõnul on aga hangetega kõik korras.

Kuidas kommenteerite läbiotsimisi?

Ma võin öelda seda, et eile politsei meie erinevaid tegevusasukohti külastas. Nad tutvusid dokumentidega, tehti arvutitest koopiaid. See võttis mõned tunnid aega erinevates kohtades ja sellega kogu ettevõtmine selleks korraks sai läbi. Täna ma andsin uurijale veel mõningaid ütlusi, tunni-poolteise tunni jooksul. Uurija jäi nende ütlustega väga rahule, me koostasime protokolli ja nüüd ootame järgmisi tegevusi.

Kas läbiotsimised toimusid ainult dokumentide suhtes?

Jaa. Dokumendid me esitasime. Ja uurijad jäid väga rahule meie tegevusega.

Miks seda läbiotsimist läbi viidi? Jutt on maaelu arendamise sihtasutuse poolt (MES) eraldatud raha kasutamisest?

MES-i poolt laenuna antud summade, mis on väga suured, kohta mingeid kahtlustusi ei ole.

Mille kohta siis kahtlustused võivad olla?

Need on protseduurilised kahtlustused selle kohta, kuidas me oleme korraldanud konkursse, ehitushankeid.

See puudutab WOW keskuse ehitamist ja rahastamist?

See puudutab Saaremaal, Kuressaare linnas rajatud pereturismi keskust WOW keskust.

Kas võib olla tegemist soodustuskelmuse paragrahviga, mille alusel neid läbiotsimisi läbi viidi?

Ma ei tea neid paragrahve. Juriidika ei ole mul kõige tugevam külg. Seetõttu me rahuldasime uurijate kõik nõudmised ning kui neil on lisaküsimusi, siis oleme valmis vastama.

On teil karta midagi seoses uurimisega?

Meie majapidamises on kõik kõige paremas korras. See tiim, kes meil neli aastat on WOW keskuse rajamisega tegelenud, need inimesed on professionaalid, usaldan neid sajaprotsendiliselt.

Aga mis puudutab neid ehitushankeid?

Aga sealgi on kõik väga hästi korraldatud. See, et tutvuti meie asjaajamise käiguga, on ainult tervitatav.