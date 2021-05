Hispaania protestipartei Podemose asutaja lahkus poliitikast

Iglesias oli vastuoluline poliitik, kes kandideeris Madridi linnapeaks. Iglesiase kampaania loosungiks oli "demokraatia või fašism".

Iglesias loobus asepeaministri kohast, et kandideerida Madridi linnapeaks. Valimistel ei saatnud teda aga edu. Madridi linnapea Isabel Diaz Ayuso juhitud konservatiivne Rahvaerakond (PP) kahekordistas viimastel valimistel oma häältesaaki.

Iglesias oli politoloogia õppejõud. 2014. aastal asutas ta vasakpoolse Podemose partei. Podemos on protestipartei, mis asutati siis, kui Hispaaniat räsis majanduskriis.

Iglesiast kritiseerivad nii konservatiivsed kui vasakpoolsed poliitikud.

Iglesiase hüüdnimi on Galapagari markii. Galapagar on väikelinn Madridi külje all, kus Iglesial on suur villa. Iglesiase kriitikud leiavad, et tema elustiil ja poliitika erinevad üksteisest totaalselt.

Iglesias nõudis aastaid, et riik uuriks endise kuninga Juan Carlose väidetavat korruptiivset tegevust. Samuti toetas Iglesias Kataloonia iseseisvusega seotud referendumi korraldamist.

Iglesiase toetajad leiavad, et ta muutis riigis poliitikat. Podemos murdis riigis kahepartei süsteemi. Samuti said tänu Podemosele parlamenti ka vähemuste esindajad, teatas The Times.

"Iglesiase lahkumine lõpetab ajastu Hispaania poliitikas. Podemos kanaliseeris kaheparteisüsteemi ja majanduskriisiga seotud rahulolematuse," ütles mõttekoja Elcano Royali analüütik Miguel Otero.

"Podemose populaarsus oli juba langemas. Tema lahkumine avab parteis tee mõõdukamatele isikutele ja see on üldiselt hea," lisas Otero.