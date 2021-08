Uuring: enamik hispaanlasi toetab Juan Carlose kodumaale naasmist

Hispaania ajalehe La Razoni värskest uuringust selgus, et 57,6 protsenti hispaanlastest toetab endise kuninga Juan Carlose kodumaale naasmist.

Juan Carlosel oli Hispaanias demokraatia taastamisel suur tähtsus. Juan Carlos sai Hispaania riigipeaks pärast diktaator Francisco Franco surma 1975. aastal. Endise kuninga mainet kahjustasid aga korruptsioonisüüdistused ja jahireis Aafrikasse. Hispaania ja Šveitsi võimud uurivad endiselt Juan Carlose rahaasju.

Hispaanias arutati mitu aastat, et endise kuninga skandaalid võivad mõjutada monarhia püsima jäämist, teatas The Times.

La Razoni uuringust selgub aga, et 49,5 protsenti inimestest ei leia, et endise kuninga skandaalid kahjustasid monarhia institutsiooni. 73 protsenti vastanutest leidsid, et Juan Carlos edendas riigi demokraatias olulist rolli.

Juan Carlos loobus troonist 2014. aastal. Eelmisel aastal lahkus ta skandaalide tõttu riigist.

Hispaania meedias spekuleeritakse, et kuningas tahab kodumaale naasta.