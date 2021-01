Hispaanias kasvab surve lõpetada endise kuninga pagulus

Endise kuninga sõbrad ja mitmed Hispaania arvamusliidrid leiavad, et Juan Carlosel peaks olema õigus naasta Hispaaniasse, teatas The Times.

"Pole mingit juriidilist argumenti, mis survestaks teda Hispaaniast eemal olema. Ta on tavaline Hispaania kodanik, kel on põhiseaduslik õigus otsustada, kus ta elada soovib. See on täiesti seadusevastane," ütles Juan Carlose sõber.

"Juan Carlos ütles mulle esialgu, et ta on enda arvates ära paar nädalat või kuu. Siis ütles ta, et tuleb tagasi jõuludeks. Siis aga avaldati talle survet jääda edasi välismaale. Ta on üksi ja 83-aastane," lisas Juan Carlose sõber.

Nädalavahetusel avaldas Hispaania konservatiivne ajaleht El Mundo fotod, kus oli näha haiget Juan Carlost, kelle jalutamist toetasid kaks ihukaitsjat.

"See on pilt vanast mehest, kes teab et on teinud tõsise vea ja tahaks oma elu jooksul naasta Hispaaniasse," teatas El Mundo.

"Mõne vaatleja jaoks on endise riigipea paguluses elamine anomaalia, mis ei ole kohane lääneliku kultuuriga," lisas El Mundo.

El Mundos sel nädalal avaldatud arvamusküsitluses leiavad 55 protsenti hispaanlastest, et endisel kuningal tuleks lubada naasta Hispaaniasse, vastu oli 31 protsenti.

"Valitsus tõenäoliselt ei luba tal tagasi pöörduda, enne kui õiguslikud protsessid on tema vastu lõppenud," teatas Madridi Carlos III ülikooli poliitika professor Pablo Simon.

Mõned eksperdid leiavad, et endise kuninga pagulus on kasulik tema pojale, kuningas Felipele.

"Viimaste küsitluste kohaselt ei kahjusta Juan Carlos oma poega, Felipe populaarsus on isegi taastumas. See tähendab, et tulemüür isa ja poja vahel töötab," ütles Hispaania poliitika analüütik Jose Ignacio Torreblanca.

"Hispaania valitsuskoalitsiooni kuuluv vasakpoolne Podemose partei ei suutnud Juan Carlost kasutades monarhiat kukutada," lisas Torreblanca.

Eelmisel kuul maksis Juan Carlos 680 000 euro ulatuses makse, et üritada vältida süüdistuse esitamist, mis oli seotud Mehhiko miljonärilt saadud raha deklareerimata jätmisega. Juan Carlosel polnud enam siis seaduslikku puutumatust ja Hispaania prokuröride sõnul on juhtum endiselt lahtine.

Samuti uuritakse, kas Juan Carlos sai ebaseaduslikke makseid 65 miljoni euro ulatuses, mis on seotud 2011. aastal Saudi Araabias sõlmitud 6,7 miljardi euro suuruse kiirrongi lepinguga. Hispaanias leitakse, et antud juhtumi pärast ei saa Juan Carlost anda kohtusse, kuna siis oli tal veel puutumatus.

Hispaania endine kuningas Juan Carlos elab eelmise aasta augustist alates Abu Dhabis.