Rootsi Karolinska haigla lõpetas alaealiste hormoonravi

Rootsi rahvusringhääling SVT teatas , et Stockholmi Karolinska haigla (KID) lõpetas alaealiste soolise identiteedi häirega patsientide hormoonravi. Haigla teatel olid ravimeetodid vastuolulised ja võisid sisaldada riske.

Karolinska pakkus esimesena Rootsis laste ja noorte sooidentiteedi uuringuid.

Uuringutega alustati 2000. aastal. Uuringutel on osalenud enam kui 700 noort. Diagnoositud patsiendid said hormoonravi, teatas SVT.

2019. aastal kaitses vastava meeskonna asutaja Per-Anders Rydelius hormoonravi. "Ravi ei ole eksperimentaalne, see järgib kindlat uurimismudelit," ütles Rydelius.

Karolinska haigla uute juhiste kohaselt on siiski olemas potentsiaalsed kõrvaltoimed. Need on südame-veresoonkonna haigused, osteoporoos, viljatus, vähk ja tromboosihaigused.

Haigla teatas ka, et ravi efektiivsuse kohta on vähe tõendeid.

Suur aspekt on veel patsientide hilisem ümbermõtlemine.

2019. aastal väitsid samuti mitmed naised Suurbritannias, et nad kahetsevad hormoonravi. Paljud olid kriitilised ravi suhtes, kuna nad olid valikut tehes veel alaealised.

Ka Suurbritannia terviseamet (NHS) peatas hormoonravi andmise alaealistele. NHS-i otsus kaevati kohtusse ja esimene istung toimub 2021. aasta juunis.

Karolinska haigla uus poliitika on kooskõlas ka hiljuti Soomes tehtud muudatustega. Soomes seati meditsiiniliste sekkumiste asemel prioriteediks psühholoogilised sekkumised.