Haigekassa asus toetama vähidiagnoosi saanud naiste munarakkude külmutamist

Kui seni tuli vähidiagnoosi saanud naistel ise leida paar tuhat eurot, et säiliks lootus emaks saada, siis alates juulist tasub munarakkude külmutamise eest haigekassa. Naistearst Külli Erlangi sõnul on see teenus väga vajalik, sest mitmed vähid on just noorte naiste haigused.

Pärast vähidiagnoosi tuleb kiiresti mõelda, kust leida 600 eurot, et tasuda munarakkude loovutamiseks vajaliku ravi eest, järgmine neljakohaline summa tuleb maksta nende külmutamise eest - selline oli noorte naiste valik. Nüüd hoitakse nende lootust emaks saada üleval haigekassa kulul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sel aastal on seda teenust kasutanud juba kolm naist, aga neid pöördujaid, info otsijaid on tegelikult mõnevõrra rohkem," ütles Ida-Tallinna keskhaigla naistearst Külli Erlang.

Ilmselt oleks pöördujaid veelgi enam, kui onkoloogid selgitaksid pärast diagnoosi panemist rohkem patsientidele, et keemiaravi kahjustab munarakke ning tasuks kaaluda nende külmutamist. Samas tähendab see vähiravi edasilükkamist mitme nädala võrra, sest munarakkude loovutamisele eelneb hormoonravi. Näiteks rinnavähi puhul algab ravi lõikusega ja sellele järgneb mõne nädala pärast keemiaravi, kahe ravi vahel saaks naine munarakke loovutada.

"Enamasti vajavad seda naised vanuses 20 kuni 35, mõnikord ka kuni 40, kõige levinumad diagnoosid naiste puhul on vereloomekasvajad, Hodgkini lümfoom ja rinnavähk," lausus naistearst Erlang.

Haigekassa tasub munarakkude säilitamise eest vaid juhul, kui patsienti ootab ees viljakust kahjustav ravi ja rakke säilitatakse seitse aastat.

"Kui naine ei saa neid kasutada või ei soovi kasutada, siis ta saab öelda, kas need hävitatakse või siis munarakke ja embrüoid on võimalik ka teadusele annetada," selgitas Erlang.

Doktor Erlangi sõnul pole nende majas veel ükski elu saanud alguse külmutatud munarakust, küll on emaks saanud naised, kelle embrüo oli ravi ajaks külmutatud. "On olnud püsisuhtes diagnoosi saamise ajal ja neid embrüoid on kasutatud ja sellega on saadud ka rasedus ja sünnitatud," märkis naistearst.

Oma laste saamise lootus on ka vere-, aju- või munandivähi diagnoosi saanud meestel, kes saavad oma sperma külmutada enne ravi algust. "Meeste puhul on kogu protsess oluliselt lihtsam, nad ei vaja eelnevalt mingit ravi ehk mõne päeva jooksul on võimalik koguda sperma ja koguda tuleviku jaoks," lausus doktor Erlang.

Haigekassast öeldi, et seda võimalust saavad kasutada kuni 35-aastased naised ja 40-aastased mehed.