Tallink tühistas juuliks plaanitud Helsingi-Saaremaa kruiisid

"Helsingi-Saaremaa kahele erikrusiisile oleme me kriipsu peale tõmmanud, just seetõttu, et Soome ei ole andnud ühtegi positiivset märki, et juunis või juulis turism Eesti ja Soome vahel taastuda võiks," ütlesT allinki kommunikatsioonijuht Katri Link ERR-ile.

"Praeguse seisuga julgeme juunikuuks endiselt lubada endiselt viie tunni kruiisi Tallinna ja Helsingi vahel, ilma maaleminekuta Helsingi poolel. Ja hetkel Eesti kliendile midagi muud sajaprotsendiliselt lubada ei olegi," rääkis Link.

Link rääkis, et juunis ei tule ka Tallinn-Stockholmi liini.

"Maikuu jooksul jälgime olukorda ja esimene tärmin, kui julgeks mingitki lootust anda, et Tallinna ja Stockholmi vahel mingi liiklus võiks alata, on juulikuu," rääkis Link.

Link rääkis, et veidi lootust annab ka koroonapasside kasutamises kokkuleppele jõudmine, et kasvõi vaktsineeritud inimesed riikide vahel liikuda saaksid.

"Praegu neid otsuseid veel ei ole. Vähemalt kuu aega võtab meil aega ükskõik millise liini taasavamine või püsti panemine," ütles Link veel.