Otsustatud: alates 17. maist saavad vaktsiini kõik soovijad

Kui veel möödunud nädalal oli õhus võimalus, et laiema elanikkonna vaktsineerimisel tehase täiendavaid vanuserühmi, nii et 40-49-aastased saavad ülejäänutest varem võimaluse vaktsineerida, siis nüüd otsustas vaktsineerimise töörühm eesotsas projektijuht Marek Seeriga, et edasi liigutakse üldpopulatsiooni vaktsineerimisega korraga.

See tähendab, et 16-49-aastased saavad alates 17. maist kõik ennast vaktsineerimisele kirja hakata panema.

Kui vaktsineerimisega alles algust tehti, said esiotsa kõik perearstid vaktsiini ühetaoliselt ehk 36 doosi kaupa. "Me võtame (vaktsiine jagades – toim) arvesse elanikkonna paiknemist ja on mõistetav, et Tallinnas on mõningane nõudlus suurem ja väljaspool väiksem. Jaotus põhineb elanikkonna jaotumisele," ütles Seer.