Riigikogu võttis vastu nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse

Valitsuse algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 51 ja vastu kuus riigikogu liiget.

Riigikogu poolt heaks kiidetud uus seaduse terviktekst kaasajastab nakkushaigustega seotud mõisteid, defineerib eriti ohtliku nakkushaiguse ning kehtestab käitumise ja vastutuse nõuded nakkushaigustega seotud kriiside puhuks.

Muu hulgas vähendab seadus koolides vaktsineerimisega seotud bürokraatiat. Seadusega muudetakse laste vaktsineerimise korraldust koolides ja nähakse ette, et vanemad, kes on lapse vaktsineerimisega nõus, ei pea enam esitama kooliõele eraldi kirjalikku nõusolekut. Vaktsineerimine on jätkuvalt vabatahtlik ning need lapsevanemad, kes ei soovi last vaktsineerida, saavad sellest jätkuvalt keelduda.

Seadusega kaotatakse toitlustusasutuste tervisetõendi nõue. Praegu nõutud tervisetõendid on olemuselt formaalsed, need ei pruugi vastata reaalsele olukorrale ega pakkuda kaitset. Tööandjale jääb kohustus vältida nakkustekitajate levikut ning kaitsta riskirühmi töökohal.

Samuti suurendab seadus inimeste tervise kaitset hooldekodudes. Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks laiendatakse infektsioonikontrolli nõudeid tervishoiuasutustest ka teistesse kõrge riskitasemega keskkondadesse, sealhulgas ööpäevaringsetesse hoolekandeasutustesse.