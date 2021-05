Tartus on juba praegu vaktsiine ja võimekust rohkem kui 50+ rühma jaoks vaja

Tartus on juba praegu nii vaktsiinidoose kui ka võimekust rohkem kui 50+ vanusepiiri jaoks tarvis. A Le Coq-i spordihoone vaktsineerimiskeskuses oli hommikul 800 vaba aega, mistõttu vaktsineeriti juba teisipäeval tartlasi alates 40. eluaastast. Samuti on vaktsineerimiskeskusest juba kaitsesüsti saanud mitmed nooremad tartlased, kes ametlikku sihtrühma ei kuulu.

Kui ülejäänud Eestis avatakse vaktsineerimiskeskused uuel nädalal, siis A Le Coq-i spordihoones tegutseb vaktsineerimiskeskus juba kolmandat nädalat. Selle aja jooksul on saanud seal süsti ka mitmed need tartlased, kelle vanus alla 50 ja kes pole riskirühmas. Nemad on tulnud keskuse infopunkti ja palunud end panna nii-öelda varunimekirja.

"Kui nad siia kohapeale tulevad, nad ei ole selles eagrupis, kes vaktsiini peaks saama, siis me võtame nende andmed, ütleme, et me ei garanteeri midagi, vaid paneme teid ootelisti. Juhul kui tekib võimalus, doose jääb üle, siis me kutsume," rääkis Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder "Aktuaalsele kaamerale". Tema hinnangul on vaktsiini saanud mõnikümmend ootejärjekorras olnud inimest.

Kõige aktiivsemalt on vaktsiini küsimas käinud 20. ja 30. eluaastates tartlased.

Vakstineerimisjuht Marek Seeri sõnul on Tartus viimastel nädalatel enim vaktsiinidoose üle. Et varunimekirja kaudu vaktsineerimiskeskusesse juba ka nooremaid tuleb, peab ta õigustatuks.

"Kui ta saab süstitud seeläbi, mis seal ikka. Tähtis on see süst õlga lõppkokkuvõttes saada. Kui on veel juhuslikult mingi moodus, ma ei oska seda kuidagi halvaks pidada," ütles Seer.

Tederi sõnul oleks Tartu keskuse praegune vaktsiinivaru ja võimekus lubanud alustada kõigi kodanike vaktsineerimist juba sel nädalal.

"Me oleks saanud alustada jah, aga riiki vaadatakse ikka tervikuna, mitte ainult ühe regiooni põhiselt. See, et meil täna on mõningaid vabu aegu, ma arvan, muutub, kui 40-aastased saavad vabadele aegadele registreerida. Meil ei jää siin tõenäoliselt lähima paari päeva jooksul midagi alles," rääkis Teder.