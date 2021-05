Politsei pidi narkokuriteos kahtlustatavate tabamiseks kasutama tulirelva

Harjumaal Tallinna-Pärnu maanteel viis politsei läbi operatsiooni narkokuriteos kahtlustatavate meeste kinnipidamiseks.

Politseinikud andsid veokijuhile tankla parklas peatumismärguande, mida ta eiras. Kahtlustatav sõitis vastu politseiautosid ning lahkus parklast üle haljasala, riivates seejuures ka ühte sõiduautot.

Maanteel lisas veokijuht kiirust, riivas taas politseisõidukeid ning keeras ringteelt ära kõrvalteele, kuhu kaks politseiautot talle järgnesid. Neile järgnes kolmas kinnipidamisel osalenud eriüksuse auto, millele tuli ringteel vastu põgeneva veokiga sarnane veok. Politseinik tegi ühe sihitud lasu veoki esirehvi, misjärel sõiduk peatus. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud juhtumiga seotud veokiga. Sõidukis viibis üks inimene, kes viga ei saanud.

Mõne minuti möödudes pidas eriüksus kinni veokiga Harku suunas liikunud narkokuriteos kahtlustatavad mehed. Sõiduk sundpeatati tulirelvaga.

Politsei eriüksuse K-Komando juht Hannes Perki sõnul oli tegemist planeeritud kinnipidamisega, kuid ka sellega kaasnevad alati riskid.

"Me ei tea kunagi, kuidas kurjategija politseid nähes reageerib. Kas saadakse aru, et mõistlik on rahulikult seisma jääda või üritatakse viimse hetkeni eest ära põgeneda. Narkokuritegude puhul üritavad kurjategijad kindlasti ainest vabaneda, et politsei ei saaks koguda tõendeid. Selliseid kinnipidamisi planeerime alati ette ja üritame neid läbi viia võimalikult ohutult. Paraku ei ole kõiki stsenaariume võimalik ette näha," ütles Perk.

"Palusime operatsiooni käigus ekslikult sundpeatutud veokijuhi käest vabandust, tema rehv vahetati välja ning veokijuht asus koduteele. Hüvitame talle tekitatud kahju," lisas Perk.

Kinni peetud mehi kahtlustatakse suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises. Kahtlustatavad liikusid Laagrist Ikla suunas ning politseile teadaolevalt plaanisid nad Eestist lahkuda.

Narkokuriteo uurimine kestab, mistõttu ei saa politsei selle kohta lisainfot anda. Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo ja juhib riigiprokuratuur.