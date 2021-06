Politsei avastas Pärnumaal viimaste aastate suurima kanepikasvatuse

Põhja prefektuuri narkopolitseinikud pidasid eelmisel teisipäeval, 15. juunil Tallinnas ja Harjumaa eri paikades kinni neli meest, keda kahtlustatakse narkootikumide käitlemises. Läbiotsimised toimusid meeste elukohtades ning Pärnumaal asuvas hoonekompleksis, kuhu oli püsti pandud mastaapne kanepikasvatus.

Kokku leiti hoone eri ruumidest ligi 600 kanepikahtlusega taime, kanepiõisikuid ning hulgaliselt erinevaid kasvatamiseks mõeldud seadmeid nagu soojustuslampe ning niisutus-, tuulutus- ja filtreerimissüsteeme.

Läbiotsimistelt leiti kokku veel umbes kümme kilo purustatud kujul kanepit. Kohtuekspertiisi instituudi ekspertiis annab vastuse konfiskeeritud taimede ja õisikute täpse koostise ning koguse osas.

Kahele 44-aastasele mehele, 27-aastasele mehele ja 25-aastasele mehele esitati kahtlustused narkootikumide käitlemises ja kanepi ebaseaduslikus kasvatamises grupis.

Tegemist on viimaste aastate suurima kanepikasvatusega

Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Raigo Aasa sõnul näitab sündmuskohal avanenud vaatepilt, et mehi on alust kahtlustada väga suurte koguste keelatud ainete käitlemises ja kasvatamises pikema aja vältel.

"Õiguskaitseasutuste teravik on suunatud ennekõike narkootiliste ainete müügist rikastujate tegevuse tõkestamisele ja nii suurte koguste puhul ei ole kahtlust, et kanepitaimi kasvatati edasimüügi eesmärgil. Menetlusega seni kogutud andmetel jõudis kanep Pärnumaal asuvast kasvatusest peamiselt pealinna tänavatele," selgitas Aas.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul on kõnealune kanepikasvatus üks suurimaid, mis viimastel aastatel Eestis tabatud.

"Kahtlustatavate tegevuse kestus ja teenitud kuritegelik tulu on ühed peamised küsimused, millele kriminaalmenetluses vastuseid otsime. Kõige olulisem on, et lõpetasime keelatud ainete tootmise, millega eelkõige noorte inimeste tervist rikutakse. Politsei pingutused narkokurjategijate tabamiseks jätkuvad," ütles Pikaro.

Prokuratuur taotles kohtult meeste vahistamist kohtueelse uurimise ajaks, esialgu kaheks kuuks.

Kriminaalmenetlus jätkub ja kohtueelset uurimist viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talitus. PPA kutsub inimesi üles narkovihjetest politseile teatama.