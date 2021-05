Teadusnõukoda tegi valitsusele taas ettepaneku lapsed kooli lubada

Lisaks võiks teadusnõukoja hinnangul võtta koroonapiirangute leevendamise kavva ühenädalaste vahedega.

"Teadusnõukoda soovitab endiselt, et veel see väike aeg, mis on jäänud, lapsed kooli läheksid. Haridusministeerium on ise välja pakkunud, et 50-protsendilise täituvusega, mis väikses koolis tähendab ilmselt ikka, et kõik lähevad kooli, aga suures koolis saab neid klasse hajutada ja maskid ja ventilatsioon, tänase ilmaga ei ole raske aknaid lahti teha," kommenteeris teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Teadusnõukoja hinnangul on ka väliüritused ohutud.

"Ilmselt niisugused õues toimuvad üritused on suhteliselt ohutud, või seal inimeste arvu suurendamine. Siseüritused, eks seal peab mõtlema, mis siis ja kuidas. Teatrid-kinod ongi need, kus inimesed istuvad paigal, aga need on kindlasti järgmises järjekorras," ütles Lutsar.

Valitsus arutab piirangute leevendamist teisipäeva hommikul.