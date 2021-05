Valitsus lubab kõik lapsed kooli

"Tõesti on täna rõõm öelda, et alates 17. maist ehk järgmisest nädalast saavad kõik lapsed minna kooli, sh kutsekoolidesse ja ülikoolidesse," ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna Vikerraadio saates Uudis+.

Kuigi algselt oli plaanis kehtestada ka 50 protsendi täituvuse nõue klassiruumidele, siis sellest valitsus loobus, sest see oleks paljudele koolidele ja õpilastele tähendanud, et niigi napp kontaktõppele pääsemise aeg oleks lühenenud poole võrra.

Lisaks on valitsuse korralduse järgi lubatud ka koolides toimuv huvitegevus, kuid nn ülelinnalistesse huviringidesse lapsed minna ei saa.

Kersna selgitas, et kõik õpetajad ja lapsed, kes on vanemad kui 12 eluaastat, peavad koolis kandma maski, klassiruume tuleb pidevalt õhutada ja võimalusel pannakse sinna ka CO2 andurid.

"Võiks arvestada võimalusel ka sellega, et klassid omavahel väga palju kokku ei puutuks, et see õppetöö toimuks n-ö mullides," lisas minister.

Muu hulgas on Kernsa sõnul väga soositud ka koolitundide läbiviimine värskes õhus.

Fookus on distantsõppel tekkinud õpilünkade likvideerimisel

Allesjäänud nädalate jooksul tuleks ministri sõnul tegeleda nende õpilaste järeleaitamisega, kes kaugõppe tõttu teistest maha jäid.

"Distantsõpe periood on näidanud, mitte ainult Eestis vaid igal pool maailmas ka seda, et laste liikuvus on väga palju vähenenud. Peame saama oma lapsed õue ja uuesti liikuma," ütles Kersna.

Maailmas on tervikuna distantsõppel olnud ligikaudu 1,5 miljardit last, kellest paljud tüdrukud sotsiaal-majanduslikel põhjustel enam koolipinki ei naasegi, selgitas minister.

"Eesti on üks nendest riikidest, kus see mõju ei ole nii sügav. Kindlasti planeerime tegevusi ja toetust ka selleks, et süsteemselt tegeleda distantsõppe tagajärgedega," ütles Kersna.

Oluline on Kernsa sõnul ka vaktsineerimine. Kahe doosiga on vaktsineeritud pea 80 protsenti neist õpetajatest, kes vaktsiini saada tahtsid, lisas minister. Ta selgitas, et üldine haridustöötajate vaktsineerimise hõlmatus on kümnes maakonnas 60 protsendi peal ja seda osakaalu tuleb kindlasti suurendada.

Lisaks avaldas ta lootust, et enne sügist saavad vaktsiinid kätte ka gümnasistid.

Koolivaheaeg algab 14. juunil, mis tähendab, et viimane koolipäev on lastel reedel, 11. juunil.