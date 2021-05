RIA: Eestis on lunavararünnakuid vähe, aga need mõjutavad paljusid inimesi

USA naftajuhtme operaatori vastane küberrünnak on tõstnud toornafta hinda ning lisanud finantsturgudele ebastabiilsust. Samasuguseid rünnakuid esineb ka Eestis, kuigi lunaraha summad on märksa väiksemad. riigi infosüsteemi ameti tugev soovitus on lunaraha mitte maksta.

Veel mitu päeva võib olla häireid torujuhtmes, mille kaudu liigub pool USA idarannikul kasutatavast naftast. Rühmitus DarkSide sisenes ettevõtte Colonial Pipelines keskserverisse, mitte aga torujuhet käitavatesse masinatesse. Kuid serverisse paigutati lunavara, mis krüpteeris olulised failid ja lahtikrüptimise eest nõuti lunaraha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See on lunavararünnaku klassika, mida tuleb ette ka Eestis. "Meie kuuleme iga kuu viiest, ütleme neljast-viiest lunavara juhtumist üle terve Eesti ja sinna hulka käivad kõik väga väikesed ja suuremad ettevõtted-asutused, mõned teenusepakkujad, kes pakuvad ka teenust väiksematele asutustele. Nii et see teema numbriliselt paistab väike veel Eestis olevat, aga iga lunavara juhtum tegelikult mõjutab väga palju inimesi," rääkis riigi infosüsteemi ameti (RIA) juhtivanalüütik Lauri Tankler.

Kuigi USA-s juhtunut on kommenteerinud nii Valge maja kui ka Kreml, rõhutavad ründajad, et nende motiiv on üksnes raha.

Nagu USA-s nii ka Eestis on tihti mängus ebaturvaliselt seadistatud kaugtöölauarakendus. Praegusel ajal on inimlik, kui distantsilt tegutsemine on tehtud mugavaks, aga nii tekivad ka lihtsad turvaaugud.

RIA-ni ei jõua ilmselt kõik juhtumid, aga kui neist teada antakse, teatab amet alati, et lunaraha ei tohiks maksta.

"Selle tõttu, et aastaid on makstud sellistele rühmitustele raha, on nad tulnud järjest paremate küberlunavara toodetega välja ja suudavad teha järjest rohkem halba ühiskonnale," ütles Tankler.

Eestis ei taha ettevõtted lunavararünnakutest avalikult rääkida. Rünnaku alla on sattunud kaks perearstikeskust, aga ka töötleva tööstuse ja kaubandusettevõtteid. Suuremad taristu ja finantssektori ettevõtted on hakanud end küberriskide vastu kindlustama. Väiksemad ettevõtted lähevad pigem riskile.

Küberriskide loetelu üha täieneb, aga lunaraha nõudmise vastu kindlustamine väheneb. See on põhjustanud ka rahvusvahelist kriitikat.

"Tõenäoliselt pilt väga hea ei ole. Täna väga paljud kindlustuslahendused seda katavad, aga tulenevalt sellest, et väga paljud riigid on otsustanud lunaraha maksmise kui sellise üldse riigis ära keelata, näiteks Prantsusmaal, siis ilmselt tulevikus võetakse see kindlustusteenusest ka välja," rääkis Iizi kindlustusekspert Helen Evert.

"Aga täna nii ehk naa on see olnud teema, mida makstakse viimases hädas. Kindlustusseltsi ülesanne on ikkagi seda kahju vähendada ja mitte kuritegevust toetada, vaid pigem aidata kliendil ilma lunaraha maksmata esialgne olukord taastada," lisas ta.