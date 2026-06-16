Riik hakkab keskseid IT-teenuseid RIA alla koondama

Riik koondab kesksed IT-baasteenused ühe ameti alla, ühendades esmalt riigi infosüsteemi ametiga (RIA) riigi IT-keskuse (RIT) ning hiljemalt kolme aasta pärast ka riigiside sihtasutuse (RIKS). Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul on muudatusi vaja turvalisuse taseme tõstmiseks, rahaliseks kokkuhoiuks ja efektiivsuse suurendamiseks.

Koalitsioonileppes on kirjas eesmärk ühendada riigi IT-majade tugiteenused ning töötada välja teenuste ja asutuste ühtne juhtimismudel ning nüüd on asutud plaani ellu viima.

Liisa Pakosta ütles ERR-ile, et riiki on vaja küberohtude eest paremini kaitsta ja maksumaksja raha efektiivsemalt kasutada ning selleks koondatakse riigiasutused ühtse ja senisest veel tugevama küberkilbi taha.

Ümberkorraldused on valitsuskabinet juba heaks kiitnud ning esimese sammuna koondatakse riigi kesksed IT-baasteenused RIA-sse.

"Need muudatused toimuvad järk-järgult, nii et 2029. aasta lõpuks on erinevatest IT-majadest ja asutustest kokku koondatud RIA-sse digiriigi baasteenused, nagu side, infrastruktuur, arvutitöökoha teenused, platvormiteenused ja litsentsihaldus koos nendega seotud tugirollide, töökohtade ja ressurssidega," kirjeldas Pakosta.

Järgmise aasta 1. jaanuariks ühendatakse kaks riigi IT-maja – RIT ja RIA. Seejärel hakatakse IT-baasteenuseid eri valitsemisaladest järk järgult kokku koondama. See kestab kuni 2029. aasta lõpuni. RIKS liidetakse RIA-ga hiljemalt 1. juulil 2029.

"RIA kujundab riigis edaspidi ka terviklikku lähenemist tehisaru süsteemsele kasutuselevõtule avalikes teenustes, toetades selle turvalist, tõhusat ja laiapõhjalist rakendamist kogu avalikus sektoris," märkis justiitsminister. "RIA võtab ka senisest suurema rolli üleriigilise IT-arhitektuuri kujundaja ja järelvalvajana."

Pakosta sõnul on ühtne küberkaitse tugevam, kui iga riigiasutus ei kuluta sarnastele tegevustele eraldiseisvalt raha, vaid kaitsev küberkilp on ühtne ja tulenevalt kaitse ühendamisest investeeritakse sinna ka rohkem.

Justiitsminister märkis, et asutuste liitmine massilisi koondamisi kaasa ei too, sest keskse teenuse väljaarendamine ja konsolideerimistegevuste elluviimine nõuab suurt ühist pingutust ning selleks on praegused spetsialistid väga vajalikud.

"Siiski on kokkuhoid olemas – kolme aasta jooksul väheneb IT-baasteenustega seotud personal umbes 50 inimese võrra. Kogu oodatav rahaline kokkuhoid ei tule aga pelgalt personalilt, vaid suuresti muudelt baasteenuste pakkumisega seotud püsikuludelt," lisas Pakosta.

Ministri kinnitusel on kavas selle ülesande täitmisega edasi liikuda ja järgmine valitsuskabineti arutelu sellel teemal on 9. juulil.