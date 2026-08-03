RIA küberturvalisuse keskust asus juhtima Mai Kraft

Kraft on tunnustatud küberturvalisuse ekspert ja juht, kellel on pikaajaline kogemus nii tehnoloogia- kui ka infoturbe valdkonnas ning küberkaitse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Viimased 8 aastat on Kraft töötanud Elisa Eesti infoturbejuhina, vastutades ettevõtte küberturbe valdkonna tervikliku juhtimise eest, sh küberturvalisuse strateegia, riskijuhtimise, nõuetele vastavuse, turvaintsidentide käsitlemise ning infoturbe juhtimissüsteemi toimimise tagamise eest kogu organisatsioonis.

Kraft on aktiivne küberturvalisuse eestkõneleja ning tal on lai kontaktivõrgustik küberturbe kogukonnas.

RIA peadirektori Joonas Heiteri sõnul osutus Kraft valituks tugevas konkurentsis. Avalikul konkursil osales 22 kandidaati ning lõppvooru jõudsid mitmed väga tugevad küberturvalisuse ja strateegilise juhtimise kogemusega eksperdid.

"Olukorras, kus seisame vastamisi aina keerukamate ja kiiremini arenevate küberohtudega, vajame tugevaid juhte, kes suudavad näha nii tänaseid kui ka homseid väljakutseid, teha koostööd partneritega Eestis ja rahvusvaheliselt ning juhtida valdkonna arengut pika vaatega. Olen veendunud, et Mai teadmised, kogemused ja pühendumus aitavad tugevdada nii RIA kui ka kogu Eesti kübervastupanuvõimet," ütles Heiter.