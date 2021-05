Politsei trahvis Toompea meeleavaldusele kutsujat

Aprilli alguses kutsus 26-aastane naine Facebooki muusikute grupis inimesi üles koos temaga Toompeal toimuval registreerimata meeleavaldusel osalema.

Naist juriidiliselt nõustava Varro Vooglaiu sõnul sai postitus üleval olla vaid mõned minutid, kuniks Facebooki grupi administraator selle kustutas, sest selles grupis ei olnud poliitilised või muud muusikavälised postitused lubatud.

Politsei andmetel lubas naine organiseerida oma postituses registreerimata meeleavaldusele heliseadmeid. Lisaks osales ta politsei andmetel päev hiljem, 7. aprillil muusikuna ka registreerimata avalikul koosolekul, kasutades selleks helivõimendust.

Politsei, lähtudes korrakaitseseaduse paragrahvist 67, mis ütleb, et avalikust koosolekust tuleb teavitada politseid, kui kasutatakse heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida rajatise tavapärast kasutamist, leidis, et naine rikkus seadust.

Täpsemalt leidis politsei, et naine rikkus avaliku koosoleku pidamise nõudeid ning väärteomenetluses määrati talle karistuseks rahatrahv.

Otsus ei ole veel jõustunud. Vooglaid rääkis ERR-ile, et otsus on plaanis vaidlustada.

Vooglaid ütles, et trahv on jabur ja ei ole põhjendatud. Tema sõnul ei saa pidada postituse tegemist avaliku koosoleku korraldamiseks ja inimest selle eest trahvida ei tohiks.

Korrakaitseseadus kohustab avaliku koosoleku korraldajat sellest politseid teavitama.