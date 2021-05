Ukraina välisminister: mõned NATO liikmed ei taha Venemaad provotseerida

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ei looda, et juunis toimuval NATO tippkohtumisel koostatakse Ukraina liikmelisuse tegevuskava. Kiievi hinnangul ei taha mitmed liikmesriigid Venemaad provotseerida.

"Mis puutub takistustesse, siis kahjuks on liitlaste seas veel mitu riiki, kes usuvad, et mitte millegi tegemine on parim viis Venemaa rahulikuks hoidmisel," ütles teisipäeval Kuleba.

"Ukraina liitumine alliansiga on vältimatu. See juhtub. Olen selles täiesti veendunud," lisas Kuleba.

Eelmisel nädalal külastas Kiievit ka USA välisminister Antony Blinken. Blinken sõnul Washington jätkab Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist. Samuti kutsus Blinken Venemaad lõpetama agressiivset tegevust Ukraina suhtes.

Venemaa paigutas selle aasta alguses Ukraina piirile lähedale vähemalt 100 000 sõjaväelast. 2014. aastal okupeeris Venemaa Krimmi poolsaare. Ukraina valitsusvägede ja Kremli toetatud separatistide vahelises võitluses on surnud üle 13 000 inimese.